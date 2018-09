1200 Besucher feierten bei Wiesn-Party in Melsungen

Sie feierten standesgemäß im Dirndl: von links Cosima Karmann, Malena Richter und Sandra Jung bei der Wiesn-Party in Melsungen.

Melsungen. Hoch her ging es am Wochenende im Festzelt am Grasbahngelände. Die dritte Melsunger Wiesn wurde gefeiert.

Bereits am Freitagabend startete die Party. Etwa 500 Besucher waren gekommen.

Wie Marion Viereck von der Wiesn GBR sagte, war dieser Abend zusätzlich ins Programm genommen worden, da bereits lange vor der Veranstaltung alle Karten für die große Party am Samstag ausverkauft waren. So wollte man gerade den Melsungern die Möglichkeit bieten, auch am Fest teilzunehmen.

Auch alle Helfer, die am Samstag an den verschiedenen Kassen, als Bedienung, Thekendienst und mit sonstigen Aufgaben beschäftigt waren, konnten auf diese Weise mitfeiern, denn am Freitag waren externe Helfer des Zeltbetreibers hinter der Theke und als Bedienung eingesetzt.

Am Samstagabend ging es dann aber richtig rund. Schon kurz nach 18 Uhr waren die ersten Gäste im Festzelt und auf den Straßen rund um den Festplatz sah man wahre Völkerwanderungen in Dirndl und Lederhose auf dem Weg zum Zelt. Da fiel schon auf, wer nicht in Tracht kam: Rund 90 Prozent der Besucher hatten zünftige Kleidung gewählt.

Besucher tanzten auf Tischen und Bänken

Als dann um 20 Uhr die Band Schreckschuss Showtheater auf die Bühne kam, war das Publikum nicht mehr zu halten. Den musikalischen Auftakt machte Torben Jelinek, der auf seinen selbst gebauten Rohren trommelte, was das Zeug hielt. Wenige Minuten später kochte die Stimmung im mit 1200 Besuchern ausverkauften Festzelt schon über. An allen Tischen wurde geschunkelt und mitgesungen. Die Band heizte den Partygästen mächtig ein. Auf Tischen und Bänken wurde getanzt und auf der Tanzfläche selbst konnte kein Stein mehr zu Boden fallen. Das Zelt bebte.

Immer wieder wurden mit dem von der Band intonierten „Prosit der Gemütlichkeit“ die Bierkrüge in die Luft gestemmt und dann kräftig getrunken.

Die Bedienungen, die von den teilnehmenden Vereinen gestellt wurden, kamen kaum noch durch. Auch vor der Theke war kein Durchkommen mehr. Wildfremde Menschen schunkelten gemeinsam und ließen es so richtig krachen.

Veranstalter sind zufrieden

Chefin Marion Viereck: „Eine Superveranstaltung, Ausverkauft, Bombenstimmung. Die Leute aus Melsungen und dem Umland nehmen unsere Wiesn an. Wenn wir auch sehr viel Arbeit haben, sind wir sehr zufrieden.“ Vor dem Zelt sorgten Securitykräfte für Ordnung und Sicherheit und für den Sanitätsdienst standen Helfer des DRK mit ihrem Katastrophenschutzanhänger bereit.

Die Metzgerei Willi Ross versorgte die Besucher an zwei Ständen mit Essen, natürlich gab es außer anderen Leckereien auch die zünftige Weißwurst. Für Süßes sorgte eine Zuckerbude, und so manche Runde Bier wurde an der Schießbude von Dieter Uhl ausgeschossen.