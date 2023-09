Aktionswochenende mit Sport, Entspannung und Ernährung fand in Melsungen statt

Von: Damai Dewert

Viele Aktionen zum Mitmachen: (von links) Simon Becker von der BKK B. Braun Aesculap schaut zu, wie Sabine Leukam sich ihren Smoothie mit Muskelkraft mixt. Mit ihm Bild Carina Holl. © Gesunder schwalm-Eder-Kreis Plus

Das Melsunger Aktiv- und Gesundheitswochenende hat dazu eingeladen, sich mit dem eigenen Wohlbefinden zu beschäftigen. Knapp 250 Besucher waren dabei.

Melsungen – Sich bewegen, gesunden Brotaufstrich zusammenstellen und über den Gesundheitsmarkt schlendern: Das Melsunger Aktiv- und Gesundheitswochenende hat mit vielfältigen Kursen, Vorträgen und Workshops dazu eingeladen, sich mit dem eigenen Wohlbefinden zu beschäftigen. Knapp 250 Besucher haben die Möglichkeit dazu genutzt.

Während mit Yoga und Meditation stressfrei in das Wochenende gestartet wurde, ging es am Sonntag beim Sporttag intensiver zur Sache. Parallel zu Einheiten mit Pilates und Übungen mit Gewichten auf der Fuldaterrasse, gab es für Senioren einen Spaziergang entlang des Roten Rains mit Zeit zum Schnuddeln und einen Fühlpfad für Hände und Füße.

Schnelligkeit: Bei Thorsten Mehring von der MT Melsungen und Julia Brand vom Gesunden Schwalm-Eder-Kreis konnte man seine Reaktionsfähigkeit testen. © Gesunder Schwalm-Eder-Kreis Plus

Ums entspannte Miteinander ging es auch beim Nähen von Herzkissen für Brustkrebspatienten und dem Gestalten von Lesezeichen. „Es ist klasse, wie vielfältig das Angebot ist“, sagte eine Teilnehmerin.

Neben der Möglichkeit, selbst aktiv zu werden, gab es bei Vorträgen zu den Themen Bluthochdruck, Ängsten, Hautgesundheit, Veränderungen mit Kindern meistern, Schlaf im Alter sowie der Balance von Körper, Geist und Seele Tipps.

Bei einer Diskussionsrunde mit dem Melsunger Kinder- und Jugendarzt Dr. Philipp Koch und Olga Fischer, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokraten im Gesundheitswesen Bezirk Nordhessen, ging es um die regionale Kindergesundheit.

Viele Anbieter: Auch der Hospizdienst mit (von links) Renate Heinemann, Inge Schade und Birgit Sommer informierte über sein Angebot. © Gesunder Schwalm-Eder-Kreis Plus

Organisiert wurde das Wochenende von dem Gesundheitsnetzwerk Gesunder Schwalm-Eder-Kreis Plus und der Stadt Melsungen. Einer der Höhepunkte war der Gesundheitsmarkt auf dem Platz des Dienstleistungszentrums.

An 17 Ständen von Partnern des Netzwerks, gab es am Samstag neben Informationen zu allen Aspekten eines aktiven und gesunden Lebens auch Angebote zum Ausprobieren.

So konnte unter anderem beim Fechten am Stand der MT Melsungen die Reaktionsfähigkeit getestet werden oder bei der Betriebskrankenkasse B. Braun Aesculap mit der eigenen Muskelkraft auf einem Fahrrad ein gesunder Smoothie gemixt werden.

Das kam gut an. Am Stand des Hospizdienst Melsunger Land durften die Besucher ihre Gefühle mit Kreide auf den Boden schreiben. Am Ende des Gesundheitsmarkts war dort unter anderem zu lesen: „Glücklich“, „Neugierig“ und „Beseelt“. (Damai D. Dewert)