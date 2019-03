Auto in Melsungen beschädigt - Verursacher flüchtet

Verhältnismäßig lang ist der Zeitraum, während dem ein PKW in Melsungen beschädigt wurde.

Wie der Fahrer gegenüber der Polizei angab, hat sich der Schaden in der Zeit vom Freitag, 22. März bis Freitag 29. März 10.30 Uhr ereignet. In diesem Zeitraum wurde an dem grauen VW Golf der Kotflügel hinten links beschädigt. Der Fahrer vermutet, dass der Golf entweder auf dem EDEKA-Neukauf Parkplatz in der Bahnhofstraße oder auf dem Parkplatz vor dem Schwälmer-Brotladen in der Nürnberger Straße beim Ausparken angefahren wurde.

Der Verursacher hat sich entfernt, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei hat grüne Fremdfarbe an dem beschädigten Fahrzeug festgestellt. Die Beamten schätzen den Schaden an dem Golf auf 1000 Euro.

Hinweise: Polizei Melsungen unter Tel. 05661/70890

