"Krach geht durch Mark und Bein": Melsunger leiden unter Sanierung der Ortsdurchfahrt

Melsungen. Die Welt wird immer lauter: Darauf macht die Deutsche Akustik-Gesellschaft beim Tag gegen den Lärm aufmerksam. In Melsungen ist ein Lärmschwerpunkt derzeit die Ortsdurchfahrt.

Als Anne Donk und ihr Mann Helmut Hildebrandt erfuhren, dass die Melsunger Ortsdurchfahrt saniert wird, sorgten sie direkt vor: Die Schlafräume verlagerten sie auf die andere Seite ihres Hauses. Denn das Paar wohnt direkt an der Kasseler Straße.

Das Ehepaar zog vor vier Jahren nach Melsungen. Vorher wohnten sie in Felsberg. „Ganz ruhig in Hanglage“, sagt Anne Donk. Das Haus an der Kasseler Straße in Melsungen vermieteten sie, entschieden sich aber, dort selbst einzuziehen. „Wir hatten immer gesagt, dass wir, wenn ich in Ruhestand gehe, zentraler wohnen wollen.“

Da habe sich das Haus in Melsungen angeboten. „Die Lage ist toll, alles ist fußläufig erreichbar und man ist ratzfatz auf dem Radweg.“ Dass nur wenige Meter entfernt vom Esstisch die stark befahrene Straße verläuft, habe sie anfangs gar nicht weiter gestört. „Wir haben uns an die Straße gewöhnt und wir haben ja auch sehr gut isolierte Fenster.“

Lärm in Melsungen: "Es ist wirklich ein Albtraum"

Doch seitdem die Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt laufen, ist nichts mehr wie vorher. „Es ist wirklich ein Albtraum“, erzählt Anne Donk.

Besonders ärgert sich das Paar über die vielen Lastwagen, die an der Ortsdurchfahrt unterwegs sind. „Ich verstehe nicht, warum es so viele sind. Es gibt doch ein Durchfahrtsverbot und eine Umleitung.“ Besonders schlimm sei die Situation, wenn die Autobahn 7 wegen eines Unfalls gesperrt sei. „Dann fahren einfach alle hier durch. Die Umleitungsschilder beachtet doch gar niemand.“Jeder Lastwagen, der am Haus vorbeifährt, ist im Wohnzimmer der Donks deutlich zu hören.

Eine Baustellenampel befindet sich nur wenige Meter vom Haus des Paares entfernt und verschlimmert die Situation. „Dieses dauernde Geräusch der Autos und Lastwagen, wenn sie an- und abfahren. Das geht wirklich auf die Nerven“, erzählt Donk. Hinzu kämen Autofahrer, die sich im Stau auch noch anschreien. „Es ist krass, was hier teilweise abgeht.“

Auch Abgase sind ein Problem

Doch nicht nur der Lärm sei ein Problem, sondern auch die vielen Abgase. „Wir kämen auch nie auf die Idee, uns vorne auf den Hof zu setzen.“

Seinen Freisitz hat das Paar auf der anderen Seite des Hauses – dort, wo sich nun auch das Schlafzimmer befindet. Doch den Baugeräuschen können die beiden auch dort nicht ganz entfliehen. Denn in unmittelbarer Nähe zu ihrem Haus befindet sich das Gelände, wo Baumaterialien aufgeladen werden.

„Das geht am frühen Morgen los und der Krach geht einem durch Mark und Bein“, erzählt die 65-Jährige, „selbst bei geschlossenem Fenster“. Das Paar freut sich darauf, wenn die Sanierung der Ortsdurchfahrt endlich abgeschlossen ist – dann haben nämlich wenigstens die lauten Baugeräusche ein Ende. „Aber ich bin gespannt, wie es dann mit dem Lastwagenverkehr weitergeht.“ Denn seitens der Stadt sei versprochen worden, dass der Schwerlastverkehr nicht mehr durch Melsungen fahren solle.

Ein böses Geschenk wird allerdings nach der Sanierung noch auf das Paar zukommen, weiß Anne Donk. Die anteiligen Straßenbeiträge für den neuen Bürgersteig.