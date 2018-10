Dampf löste in Melsunger Betrieb die Brandmeldeanlage aus 

Einsatz in der Nacht: In einem pharmazeutischen Produktionsbetrieb in Melsungen hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Melsungen. Einsatz in der Nacht: Am Donnerstagmorgen um 3.01 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Adelshausen, Melsungen und Obermelsungen alarmiert.

In einem pharmazeutischen Produktionsbetrieb in der Industriestraße hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst. Beim Eintreffen an dem Betrieb wurde festgestellt, dass es sich um kein Feuer handelt. Während der Produktion war Dampf ausgetreten. Es konnte somit schnell Entwarnung gegeben werden.

Atemschutzgeräteträger standen am Eingangsbereich in Bereitschaft, sowie an den drei Standorten der alarmierten Wehren weitere Feuerwehrleute. Insgesamt waren 20 Einsatzkräfte unter der Leitung von Stv. Stadtbrandinspektor Patrick Metz an der Einsatzstelle.

Die Brandmeldeanlage konnte nach der Überprüfung wieder aktiviert werden. Gegen 3.30 Uhr war der Einsatz beendet.