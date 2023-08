Der Yogasommer-Termin in Melsungen findet heute statt

HNA-Yogasommer in Melsungen

+ © Dewert, Damai D. Haben Einheiten des zweiten HNA-Yogasommers in Melsungen geleitet: Yoga-Lehrer Hannes Rosen und Yoga Lehrerin Silke Reinicke, die auch die heutige Übung übernimmt. © Dewert, Damai D.

Der letzte Termin des zweiten HNA-Yogasommers in Melsungen am heutigen Donnerstag, 17. August, findet statt. Zwischenzeitlich stand der Termin wegen der Wetterprognosen auf der Kippe.

Der zweite HNA-Yogasommer in Melsungen geht am heutigen Donnerstag, 17. August, wie geplant zu Ende. Nach Betrachtung der aktuellen Wetterprognosen (Stand 17. August 2023, 12 Uhr) wie denen von wetteronline.de haben wir uns in Absprache mit Yoga-Lehrerin Silke Reinicke dazu entschieden, den Termin ab 18.30 Uhr im Melsunger Lindenwäldchen, Stadtwald, unterhalb der Freilichtbühne stattfinden zu lassen. (Fabian Becker)