Fahrer und zwei Kinder bei Unfall in Melsunger Innenstadt verletzt

Am Samstagnachmittag sind bei einem Unfall in der Melsunger Innenstadt drei Personen verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr an der Einmündung des Hilgershäuser Weges in die Fritzlarer Straße. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 16.000 Euro an.

Eine 22-jährige Frau aus Felsberg kam mit ihrem VW Up aus dem Hilgershäuser Weg und wollte nach links in die Fritzlarer Straße, Richtung Felsberg, abbiegen. Dabei beachtete sie nicht einen vorfahrtberechtigten VW Touran, der aus Richtung Autobahn kam, und in Richtung Innenstadt fuhr. Neben der Fahrerin aus Felsberg saß ihr Ehemann. Der Touran aus Hildesheim war mit dem 52-jährigen Fahrer, dessen Ehefrau und im Fond mit den drei Kindern des Ehepaares im Alter zwischen 10 und 17 Jahren besetzt.

Im Einmündungsbereich prallten die beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde der Fahrer des Hildesheimer Fahrzeuges und zwei der Kinder verletzt. Die beiden Insassen in dem Auto der Unfallverursacherin bleiben unverletzt. Die Verletzten wurden vom Rettungsteam und dem Notarzt aus Melsungen versorgt. Sie wurden in die Asklepios-Klinik nach Melsungen gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei am UP auf 5.500 Euro und am Touran auf 10.500 Euro schätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Rettungs- und Unfallaufnahmearbeiten kam es zu Behinderungen auf der Fritzlarer Straße. Der Verkehr wurde von Polizeibeamten an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Hier passierte der Unfall: