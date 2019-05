Grab von Melsunger Schulgründer Vilmar soll wieder gepflegt werden

Am Grab des Schulgründers Wilhelm Vilmar: von links Rolf Römer und Bernd Köhler alias Justus Riemenschneider. Römer zeigt ein Bild von „Vilmars Lehr- und Erziehungsanstalt“ auf dem Grundstück der heutigen VR-Partnerbank.

Eigentlich ist Wilhelm Vilmar einer der wichtigsten Menschen für Melsungen – und doch ist er in Vergessenheit geraten. Sein Grab soll jetzt wieder besser gepflegt werden.

Vilmars Grab auf dem alten Melsunger Friedhof war in unwürdigem Zustand: vermoost, vernachlässigt, ungepflegt. Dabei findet zu seinen Ehren in diesem Jahr ein üppiges Jubiläumsprogramm statt: Vilmar begründete vor 150 Jahren die höhere Schulbildung in Melsungen.

Über dessen verwildertes Grab auf dem alten Melsunger Friedhof waren Bernd Köhler alias Justus Riemenschneider und Rolf Römer vom Schwarzenberg-Theater entsetzt.

Ihr Kabarettprogramm war im Februar Teil des Jubiläumsprogramms. Zwei Mal spielten sie vor vollem Haus und wie immer ohne Gage. Den Erlös spenden sie immer für einen gemeinnützigen Zweck. Diesmal fließt er in die Grabpflege von Wilhelm Vilmar. „Meine Schwester hatte mich auf das verwahrloste Grab aufmerksam gemacht“, sagt Bernd Köhler gegenüber der HNA, „und sie hat Recht: Der Zustand des Grabes war unwürdig.“

Wer ist für Vilmars Grabpflege zuständig? Nach Auskunft der Melsunger Friedhofsverwaltung gibt es einen Magistratsbeschluss aus dem Jahr 1980. „Daraus geht hervor, dass die Pflege den Schulen obliegt“, teilt Karola Schwarz mit. Das sei aber im Laufe der Jahre wohl in Vergessenheit geraten. Ab und zu haben Mitarbeiter der Stadt das Grab vom Laub befreit und beim Mähen gesäubert.

Wilhelm Vilmar starb 1902, also vor 117 Jahren. Sein Grab zählt zu den historischen Gräbern, weil sich Vilmar für die Stadt verdient gemacht hat. Deshalb werde sein Grab nicht eingeebnet, teilt Karola Schwarz weiter mit. Für dieses Jahr übernimmt nun das Schwarzenberg-Theater die Pflege. Die Platte wurde gesäubert, die Umrandung neu gesetzt, neue Kieselsteine gestreut. Renate Alter wird sich kümmern und hat auch eine bepflanzte Schale aufgestellt. Bernd Köhler: „Wir hoffen, damit einen Anstoß zu geben, damit das Grab künftig regelmäßig gepflegt wird.“

Das sagen die Schulleiter

Als Dr. Reinhard Köhler, Schulleiter der Geschwister-Scholl-Schule, von der HNA erfuhr, dass die Schule laut Magistratsbeschluss für die Grabpflege zuständig ist, sagte er: „Das ist mir völlig neu, davon habe ich noch nie gehört.“ Köhler, der seit dem Jahr 2000 Schulleiter ist, sagte, dass es selbstverständlich sei, dass seine Schule sich darum kümmern werde, gerne auch im Verbund mit der Gesamtschule. Auch wenn er ab Sommer in den Ruhestand gehe, werde er das Projekt „voll und ganz unterstützen“.

Dem Leiter der Gesamtschule, Dr. Matthias Bohn, war die Verpflichtung seiner Schule zur Grabpflege auch neu. „Das höre ich zum ersten Mal“, sagte er, „aber es ist eine gute Idee, über die wir reden müssen.“ Er fände es gut, wenn die gemeinsame Tradition wieder aufgegriffen werde, im turnusartigen Wechsel mit der Geschwister-Scholl-Schule. Weil Wilhelm Vilmar Pfarrer war, könne er sich vorstellen, dass sich Religionsklassen an der Gesamtschule um die Pflege kümmern könnten, schlug Bohn vor.