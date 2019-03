140 Interessenten für 11 Bauplätze: Nachfrage nach Grundstücken in Melsungen ist groß

Bauplätze in Melsungen: Am Schlagweg in Melsungen, in direkter Nachbarschaft zur Straßenmeisterei, entstehen gerade neue Häuser.

Bauplätze sind in Melsungen Mangelware. Dabei ist der Bedarf riesig: Für das neue Baugebiet am Sälzerweg gibt es 140 Interessenten – für elf Bauplätze.

Aber das Baugebiet ist weder erschlossen, noch stehen die Quadratmeterpreise fest. Ursprünglich war das Gebiet am Huberg als Erweiterungsfläche für den neuen Friedhof vorgesehen.

Die Verwaltung sichtet gerade mögliche weitere Flächen: „Es gibt zwei, drei Areale, die Potenzial für Baugebiete haben könnten“, sagt Bauamtsleiter Martin Dohmann. Konkreter will er noch nicht werden, nur so viel: Es gebe Platz für bis zu 18 Bauplätze.

Die Flächen sind noch im Privat-Eigentum, Gespräche über Verkaufspreise seien noch nicht geführt worden. Die Stadt suche nicht nur neue Flächen an den Ortsrändern, sondern auch nach Flächen zur Verdichtung des innerstädtischen Bestands. Zwischen 2014 und 2017 seien auf diese Art 150 neue Wohnungen in der Kernstadt entstanden, teilt Dohmann mit.

Bauwillige junge Familien

Auf den Grundstücken der abgerissenen Gebäude könnten neue Wohnkomplexe entstehen, die mehrstöckig gebaut werden könnten. Der Nachteil von Baugebieten an den Rändern: Dort entstünden kleine Stadtvillen mit etwa acht Wohnungen, sondern es würden eher Ein-Familien-Häuser gebaut.

Bedarf an solchen Bauplätzen gibt es auch auf den Dörfern. Zum Beispiel in Adelshausen. Dort stehen zurzeit keine Grundstücke zur Verfügung. Nach Auskunft von Ortsvorsteher Wolfgang Fröhlich gebe es aber mehrere bauwillige junge Familien im Dorf.

In Röhrenfurth steht die Stadt laut Bürgermeister Markus Boucsein in Kaufverhandlungen für ein Areal mit Platz für bis zu 14 Bauplätze. Es soll oberhalb des Erlenwegs entstehen, nahe der Vierbuchenhalle.

Die Erschließung der Grundstücke soll nach dem Schwarzenberger Modell erfolgen: Die Käufer zahlen vorab 70 Prozent des Kaufpreises inklusive der voraussichtlichen Erschließungskosten. Der Rest wird dann fällig, sobald die Baugenehmigung erteilt wird.

Keine Erweiterung des Friedhofs

In Melsungen wird nicht mehr so viel Platz für die Gräber benötigt wie früher: Mittlerweile sind 60 Prozent aller Bestattungen in der Urne – und dafür wird weniger Platz benötigt. Das neue Baugebiet befindet sich nach Angaben von Bauamtsleiter Martin Dohmann noch in der Planungsphase.

140 Interessenten wollen elf Plätze

Fakt ist, dass es bereits schon in dieser frühen Phase aktuell 140 Interessenten für die elf Bauplätze gibt – obwohl noch niemand weiß, wie hoch die Grundstückspreise sein werden. Die Plätze werden später per Losverfahren vergeben.

Da das Areal im städtischen Eigentum ist, wird am Sälzerweg nicht das Schwarzenberger Modell zur Vorfinanzierung der Erschließungskosten angewandt, teilt Bürgermeister Markus Boucsein mit.

Aktuell werden die Bauplätze parzelliert, teilt Dohmann mit. Des Weiteren läuft die Erschließungsplanung für Wasser, Kanal und Straßen, und die Ausschreibung wird vorbereitet. Wenn das voraussichtlich im Mai abgeschlossen sein wird, können die Kosten ermittelt werden.

25 freie Grundstücke zum Verkauf

Das Melsunger Stadtparlament stellt in seiner folgenden Sitzungdie Grundstückspreise für das Baugebiet fest. Mit den elf Bauplätzen am Huberg gibt es in Melsungen und seinen sieben Stadtteilen insgesamt 25 freie Grundstücke, die zum Verkauf stehen.

In den Stadtteilen gestaltet sich insgesamt der Verkauf der Bauplätze schwieriger als in der Kernstadt. Insbesondere der in Kirchhof verläuft „sehr schleppend“, wie Bauamtsleiter Dohmann sagte. Der Grund: die Hanglage der Grundstücke – im oberen Bereich gibt es eine bis zu 25-prozentige Neigung des Geländes.

Erschlossen wurde das Baugebiet vor etwa 19 Jahren. Und immer noch sind sieben Bauplätze zu haben.

Übersicht der Bauplätze der Stadt Melsungen

Die Übersicht über die Bauplätze der Stadt Melsungen:

Melsungen: Sälzerweg, 11 Bauplätze (in Planungsphase)

Günsterode: Am Heckchen, 2 Bauplätze, 13 Euro/Quadratmeter

Kehrenbach: Oberdorf, 3 Bauplätze, 18 Euro/Quadratmeter

Kirchhof: Der Toracker, 7 Baugrundstücke, 26 Euro/Quadratmeter

Obermelsungen: Der Schlagacker, 2 Baugrundstücke, 34 Euro/Quadratmeter

Schwarzenberg/Röhrenfurth/Adelshausen: -

