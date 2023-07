Melsungen: Im August geht’s auf der Grasbahn rund

Von: Damai Dewert

Teilen

Hochklassiges Fahrerfeld: Beim 61. Internationalen Grasbahnrennen gehen sowohl Solofahrer als auch Gespanne an den Start. Das Fahrerfeld ist international besetzt. © Motorsportclub Melsungen

Der Motorsportclub Melsungen veranstaltet im August wieder das Grasbahnrennen mit einem Showprogramm. Ein prominentes Fahrerfeld geht an den Start.

Melsungen – Auf dem Gelände der Grasbahn geht es rund: Am Wochenende vom 5. August bis 6. August findet das 61. Internationale Grasbahnrennen in Melsungen statt. In diesem Jahr stehen die Gespanne mehr denn je im Mittelpunkt und die nationale Meisterschaft der Seitenwagen, der Bahnpokal, wird an der St. Georgsbrücke ausgefahren, heißt es in der Ankündigung des Vereins. Veranstalter ist der Motorsportclub Melsungen (MSC).

Die besten nationalen Gespanne werden am Samstag und Sonntag ihren Sieger ausfahren. Bereits am Samstagnachmittag wird auf der Strecke Gas gegeben und den Fans wird ein voller Renntag mit vielen Rennläufen geboten. Es werden Speedkarts sowie Enduro Crosser auf die Bahn gehen: „Viel Spannung bringen auch die ersten Vorläufe zur nationalen Meisterschaft der Gespanne. Da kommt es darauf an, möglichst viele Punkte zu holen und sich eine gute Ausgangsbasis für den Sonntag zu schaffen“, sagt Vereinsvorsitzender Stefan Sonntag.

Der Zeitplan für das Grasbahnrennen Samstag, 5. August: Ab 13 Uhr freies Training, ab 14.30 Uhr Rennläufe und zwischendurch freies Training

Sonntag, 6. August: ab 10 Uhr freies Training, ab 11 Uhr Pflichttraining, ab 12.30 Uhr Fahrervorstellung, 13.15 Uhr Rennstart mit 23 Rennläufen. Eintrittspreise: Erwachsene Samstag/Sonntag 25 Euro, Samstag 10 Euro, Sonntag 20 Euro; Jugendliche bis 18 Jahre Samstag/Sonntag 12 Euro, Samstag 5 Euro, Sonntag 10 Euro. Vorverkauf: Karten können bis zum 15. Juli auf der Internetseite des Veranstalters auf msc-melsungen.de bestellt werden.

Am Sonntag findet das Internationale Grasbahnrennen statt: Der Club habe es wieder einmal geschafft, ein top Fahrerfeld zu verpflichten. Bei den internationalen Seitenwagen seien die derzeit stärksten Gespanne am Start. Allen voran die mehrfachen Deutschen Meister Markus Venus und Markus Heiß. Das derzeit beste britische Gespann Mitch Godden mit Beifahrer Paul Smith werde ebenfalls am Start sein.

Doch die Konkurrenz sei groß und Markus Brandhofer mit seiner Beifahrerin Sandra Mollema kämpfe ebenfalls mit um den Sieg. „Dieses hochkarätig besetzte Feld könnte auch der Endlauf bei einer Europameisterschaft sein“, sagt Sonntag.

Grasbahnrennen Melsungen mit internationalem Fahrerfeld

Bei den internationalen Solisten wird der ehemalige Europameister und Clubfahrer des MSC Melsungen Andrew Appleton ein heißer Siegkandidat sein. In der Vergangenheit hat er bereits gezeigt, dass die Bahn in Melsungen zu seinen Lieblingsstrecken gehört. Als aktueller Langbahn Grand-Prix-Fahrer ist der Däne Jakob Bukhave im Fahrerfeld.

Wie in den Vorjahren auch, hat die Veranstaltung mehr als nur Rennsport zu bieten und es wird ein Showprogramm rund um das Rennen geben. Details dazu werden noch veröffentlicht.

Für Essen und Trinken ist rund um das Grasbahnrennen ebenfalls gesorgt und bereits ab Freitag wird das Festzelt an der Strecke geöffnet sein. Am Freitag und Samstagabend gibt es wieder Livemusik im Festzelt auf der Grasbahn. (Damai D. Dewert)