Ins Schleudern geraten: Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bei Melsungen wird eine Beifahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Die Fahrerin verliert die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ersthelfer betreuen die Verletzte.

Fahrzeug gerät zwischen Melsungen und Melgershausen auf glatter Straße ins Schleudern

auf glatter Straße ins Schleudern Beifahrerin (27) wird schwer verletzt

Ersthelfer versorgen die Verletzt bis der Notarzt eintrifft

Am Dienstagabend wurde eine 27-jährige Frau aus Guxhagen, die als Beifahrerin in einem VW-Golf gesessen hatte, schwer verletzt. Der Golf wurde von einer 22-jährigen Frau aus Hess. Lichtenau gesteuert.

Die beiden Frauen waren gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Melgershausen und Melsungen unterwegs. Die Fahrerin kam vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit auf reifglatter Straße in einer Linkskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich einmal um die eigene Achse, fuhr dann mit der Frontseite in eine Böschung und blieb anschließend neben der Fahrbahn stehen.

Nach Unfall bei Melsungen: Ersthelfer betreuen Verletzte

Bei dem Aufprall wurde die Beifahrerin schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes von vorbeikommenden Autofahrern betreut. Die sicherten auch die Unfallstelle hinter der Kurve, kurz vor dem Waldausgang aus Richtung Melgershausen.

Die Verletzte wurde dann von einem Rettungsteam des DRK Melsungen und dem Notarzt versorgt. Sie wurde anschließend in die Asklepios-Klinik nach Melsungen gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden an dem älteren Fahrzeug auf 2.000 Euro. Weitere Fahrzeuge waren nicht in den Unfall verwickelt.

Unfallzahlen in Deutschland gehen zurück

Insgesamt gehen die Unfallzahlen in Deutschland zurück. Im ersten Halbjahr des Jahres 2019 kamen 1465 Menschen bei Unfällen auf deutschen Straßen ums Leben. Das sind 40 Menschen oder 2,7 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2018.

Die meisten Verkehrstoten gab es im letzten Jahr in östlichen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt kamen 29 Menschen um, in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern jeweils 27. Am besten stehen im Bundeslandvergleich die drei Stadtstaaten dar. In Hessen kamen im ersten Halbjahr 2019 bei Unfällen 101 Menschen ums Leben, das sind 11 weniger als im ersten Halbjahr 2018.

