Körlerin will Krankenhäuser digital voranbringen

Von: Fabian Becker

In Schwaz (Tirol): B. Brauns Vertriebsmitarbeiterin Sina Gerlach mit Benjamin Walder, Stationsleiter der Anästhesiepflege im Bezirkskrankenhaus Schwaz (links), und Dr. Lukas Kirchmair, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin. © B. Braun

B. Braun entsendet Mitarbeiter aus der Region an Standorte in der ganzen Welt. In der Serie B. Braun weltweit stellen wir einige von ihnen vor. Heute: Sina Gerlach, die aktuell in Österreich arbeitet.

Melsungen/Körle/Wien – Für Sina Gerlach ging es von Melsungen nach Maria Enzersdorf bei Wien. Die 26-jährige Körlerin arbeitet seit Februar in der dortigen Niederlassung von B. Braun im Vertrieb und ist dafür in ganz Österreich unterwegs. „An manchen Orten ist es hier so ländlich, dass ich mich fast wie Zuhause fühle“, sagt sie.



Die Aufgaben

In Österreich ist Gerlach für den Vertrieb der Software Cayoo zuständig. „Sie soll die Kommunikation und Informationsverteilung in Krankenhäusern verbessern“, erklärt sie. „Wir starten derzeit, Cayoo in Deutschland, Österreich und der Schweiz an Krankenhäuser zu verkaufen. Es ist toll, den direkten Kontakt zu Kunden zu haben.“ Zu ihrer Arbeit gehören Produktschulen, Kundengewinnung und das Aufklären vorhandener Kunden über Cayoo.



„Ich will das digitale Zeitalter auch in den Krankenhäusern voranbringen.“ Die Software selbst wurde nicht von B. Braun entwickelt, wird aber von dem Melsunger Medizintechnikhersteller auf dem deutschen Gesundheitsmarkt vertrieben.



„Es ist das erste reine Service-Produkt, das B. Braun an die Krankenhäuser verkauft“, sagt die 26-Jährige. Durch ihre Arbeit damit wuchs ihr Interesse an der Digitalisierung. Denn egal, ob sie mit Kunden in Österreich oder Deutschland spreche: Überall gebe es eine hohe Belastung durch fehlendes Personal. Digitalisierung könne dabei helfen, die Arbeit zu verbessern und zu erleichtern. „Das entlastet die Krankenhausmitarbeiter, sodass sie mehr zeit für die Betreuung der Patienten haben“, sagt sie. „Daher liegt mir das am Herzen.“



Der Standort

„Die Niederlassung ist viel kleiner als in Melsungen“, sagt Gerlach. Zuhause hätten in ihrer Abteilung rund 100 Menschen gearbeitet, fast so viele wie in der ganzen Niederlassung bei Wien. „Dadurch ist es viel familiärer: Jeder kennt jeden, egal aus welcher Abteilung.“



Die Arbeitszeiten

Die Arbeitszeiten ähnelten denen in Deutschland. „Aber der Freitag wird hier viel mehr gelebt: Viele machen mittags Schluss und starten früher ins Wochenende“, sagt die Körlerin. Die Zeit werde aber an anderen Tagen reingeholt. Das zeige auch, dass die Arbeitszeiten sehr flexibel seien und sich viele ihre Zeit selbst einteilen könnten. „Das ist für den Vertrieb perfekt, weil ich je nachdem, wo ich meine Termine habe, zum Beispiel in Tirol, sehr weite Strecken fahren muss und dafür viel Zeit nötig ist.“ Da sei es gut, sich seine Zeit selbst einteilen zu können.



Die Menschen

„Ich musste mich erst an die unterschiedlichen Dialekte gewöhnen. Manchmal ist es ziemlich anstrengend, alles zu verstehen, aber das klappt mittlerweile ganz gut“, sagt Gerlach und lacht. Ihre Erfahrungen mit den Menschen seien aber sehr positiv. „Die Österreicher sind sehr warmherzig. Wien wurde nicht umsonst wieder zur lebenswertesten Stadt erklärt.“



Die Stadt Wien

Wien sei voller Möglichkeiten für Unternehmungen wie den Wiener Kultursommer. „Die Stadt ist etwas anders als der Rest von Österreich, viel internationaler“, sagt die 26-Jährige. „Das liegt sicher auch daran, dass hier viele große und international agierende Unternehmen wie B. Braun vertreten sind.“ Dadurch sei das typisch Wienerische nur noch an manchen Ecken vorhanden.



„Das Ur-Wienerische – trocken mit einem speziellen Humor – kommt nur noch selten vor, zum Beispiel in alten Wiener Cafés“, sagt sie. „Wer das nicht kennt, nimmt es auch schon mal als unfreundlich wahr.“



Die Freizeit

Auch in ihrer Freizeit ist Gerlach viel in Wien unterwegs. „Es gibt immer wieder kleine Feste und Veranstaltungen mit Aufführungen und Ständen, die ich im Vorbeilaufen entdecke und spontan besuche“, sagt sie.



Der Berufsweg

Gerlach hat nach dem Abitur eine Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement bei B. Braun gemacht. Sie wurde übernommen und studierte nebenbei Wirtschaftspsychologie bis zum Bachelor-Abschluss. Seit 2021 beschäftigt sie sich mit Cayoo. „Der Schritt ist mir nicht schwergefallen, weil ich auch in Melsungen schon viel mit Österreich zusammengearbeitet habe und hier auf Dienstreisen war“, sagt sie.

Außerdem sei die Gegend sehr schön, nicht nur Wien, sondern auch die Region drumherum mit vielen Weinbergen. Und nicht so weit weg wie einige andere B. Braun-Standorte.“ Oft kämen Freunde und Familie aus Deutschland über das Wochenende vorbei.



„Es ist eine tolle Erfahrung, mal in einem anderen Land zu arbeiten, auch wenn der kulturelle Unterschied nicht so groß ist“, sagt Gerlach. Bis Ende des Jahres ist sie noch in Maria Enzersdorf. Sie hat zwar noch keine Wünsche, wo auf der Welt sie künftig arbeiten möchte, „ich bin aber grundsätzlich offen dafür auch noch mal woanders zu arbeiten.“ (Fabian Becker)

Maria Enzersdorf ist Hauptsitz in Österreich Die B. Braun Austria GmbH ist als Tochter des B. Braun-Konzerns für den Vertrieb in Österreich und Südosteuropa zuständig. 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 75,6 Millionen Euro in Österreich und mehr als 400 Millionen Euro in Südosteuropa. Für B. Braun arbeiten in Österreich mehr als 250 Mitarbeiter, mehr als 2500 in der Region, für die die B. Braun Austria GmbH zuständig ist. Außer dem Hauptsitz in Maria Enzersdorf bei Wien hat B. Braun in Österreich noch Dialysestationen, Einrichtungen für die Sterilgutversorgung und ein Logistikzentrum.