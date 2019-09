Müllsünder haben Brand ausgelöst - Einsatz für die Feuerwehr in Melsungen

Müllsünder hätten am Fuldaufer bei Melsungen fast einen Flächenbrand ausgelöst - allein ein aufmerksamer Zeuge, der Regen und die Feuerwehr verhinderten Schlimmeres.

Was war passiert? Offenbar hatten bisher Unbekannte am Fuldaufer in der Nähe des Edeka-Marktes in der Nürnberger Straße ein illegales Lager aus Müll und Sperrmüll errichtet und dort gegrillt.

Doch anstatt den Grill ordentlich abzulöschen haben die Unbekannten die noch brennende Holzkohle in den hohlen Stamm einer Weide geschüttet, die dann zu brennen anfing.

Aufmerksamer zeuge bemerkte das Feuer

+ Die Glut der brennenden Holzkohle hatte sich tief in den Stamm gefressen. © Helmut Wenderoth Bemerkt hatte dies ein aufmerksamer Edeka-Kunde gegen 18 Uhr: Als er nach dem Einkauf den Markt verließ und Richtung Fuldaufer blickte, sah er zwischen den Büschen Rauch aufsteigen. Er gelangte durch die Büsche und den dichten Bewuchs zu dem illegalen Mülllager mit der brennenden Weide und versuchte das feuer mit einem Eimer, den er in dem Müllhaufen fand, zu löschen.

Allerdings hatte sich die Glut bereits weit in den Stamm gefressen, sodass er dann die Feuerwehr zu Hilfe rief. Die zehn Einsatzkräfte der Melsunger Feuerwehr löschten das Feuer in dem unwegsamen Gebiet zwischen den Parkplätzen des Einkaufsmarktes und dem Fluss.

Auf der regennassen Fläche konnte sich das Feuer nicht so gut ausbreiten

Glücklicherweise hatte es wenige Stunden vor dem Brandausbruch geregnet, sodass sich die Flammen in dem nassen Bewuchs nicht weiter ausbreiten konnten. Von den Umweltsünden fehlt noch jede Spur.