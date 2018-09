Pkw fuhr bei Melsungen frontal in abgestellten Radlader – Fahrerin schwer verletzt

Unfall kurz vor dem Ortseingang von Melsungen: Eine Frau fuhr frontal in einen Radlader und wurde dabei schwer verletzt.

Melsungen. Bei einem Verkehrsunfall kurz vor dem Ortseingang von Melsungen wurde eine Frau am Samstag schwer verletzt. Sie kam mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr in einen abgestellten Radlader.

Am Samstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 59 Jahre alte Frau mit ihrem Suzuki die Obermelsunger Straße in Richtung Melsungen. Kurz vor dem Ortseingang von Melsungen kam die Frau aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte mit ihrem Kleinwagen frontal in einen auf dem Seitenstreifen abgestellten Radlader.

Bei dem Aufprall wurde die Frau schwer verletzt. Im Motorraum des stark demolierten Fahrzeuges begann es zu brennen. Wenige Minuten später kam ein Ehepaar aus Felsberg an der Unfallstelle vorbei. Dem Paar fiel auf, dass es aus dem Auto qualmte. Als sie nachschauten, sahen sie, dass die Fahrerin noch im Fahrzeug saß. Mit dem Feuerlöscher, den sie in ihrem Auto mitführten, konnten sie den Entstehungsbrand löschen. Gleichzeitig alarmierten sie Feuerwehr und Rettungsdienst.

Die Schwerverletzte wurde an der Unfallstelle von einem Rettungsteam und dem Notarzt aus Melsungen behandelt. Sie wurde anschließend in das Klinikum nach Kassel gebracht. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle und schoben, nachdem die Polizei die Unfallaufnahme beendet hatte, den PKW auf den Seitenstreifen. Ausgelaufene Betriebsmittel wurden mit Ölbindemittel abgestreut. Die Feuerwehr Melsungen war mit insgesamt neun Einsatzkräfte, unter der Leitung von Benjamin Gerhold, an der Unfallstelle.

Der Aufprall auf die Baumaschine war so stark, dass der Radlader etwa einen halben Meter von der Stelle auf einen Baucontainer geschoben wurde. An dem Radlader wurden die Rückleuchten beschädigt und der Lack beschädigt. Ob auch an dem Container Schäden entstanden, konnte nicht geklärt werden. Der PKW erlitt bei dem Aufprall Totalschaden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 6.000 Euro.