Rauch in der Wohnung: Feuerwehreinsatz in Melsungen

Kein Schaden

+ © Konstantin Mennecke Am Samstagabend gab es einen Feuerwehreinsatz in Melsungen. Ein Mann hat Rauchgeruch in seiner Wohnung bemerkt. © Konstantin Mennecke

Melsungen. Am Samstagabend, um 21.44 Uhr, alarmierte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Oberer Hang in Melsungen die Feuerwehr.