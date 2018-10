Rutschige Ölspur zog sich über mehrere Straßen in Melsungen

Im Einsatz: Die Feuerwehr musste am Montagabend in Melsungen eine Ölspur abstreuen, die sich über mehrere Straßen zog.

Melsungen. Die Melsunger Feuerwehr war am Montagabend im Einsatz, um eine rutschige Ölspur, die sich über mehrere Straßen in Melsungen zog, abzustreuen.

Am Montagabend, kurz vor 21.00 Uhr, verließ ein Badegast das Melsunger Hallenbad. Als er zu seinem, auf den Parkplätzen vor dem Bad geparkten, Wagen gehen wollte, wäre er fast gestürzt. Auf der geteerten Fläche befand sich eine spiegelglatte Ölspur. Er alarmierte die Melsunger Polizei und Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte auf der Anfahrt waren, bemerkten sie schon bei der Einmündung der Breslauer Straße, vom Schulgelände, auf die Dreuxallee eine Ölspur. Die Besatzung eines Einsatzfahrzeuges streute diese Spur ab. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass bei einem PKW vermutlich die Ölwanne an einem Bordstein beschädigt worden war. Ein weiteres Feuerwehrfahrzeug und der Einsatzleitwagen fuhren weiter zum Waldschwimmbad. Dort stellten die Einsatzkräfte zwischen den Parkflächen eine sehr starke Verunreinigung mit Öl fest. Auch hier wiesen die Spuren darauf hin, dass das Fahrzeug über einen Bordstein gefahren war.

Die Polizei fuhr die nähere Umgebung der Lindenbergstraße ab. Dabei stellten die Beamten weitere Verunreinigungen mit Öl in der Viehtrift und in geringem Umfang auch in der Bahnhofstraße fest. Die 14 eingesetzten Feuerwehrleute, unter der Leitung von Wehrführer Patrick Schwarz, benötigten über 100 Kilogramm Ölbindemittel, um alle rutschigen Stellen auf den betroffenen Straßen abzustreuen. Das kontaminierte Ölbindemittel wurde anschließend wieder aufgekehrt und umweltgerecht entsorgt. Die Polizei konnte keinen Verursacher feststellen. Für die Feuerwehrleute war der Einsatz um 22.00 Uhr beendet.