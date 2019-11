Karnevalsession eröffnet mit flotten Marsch- und Schautänzen

In Röhrenfurth eröffnete die Interessengemeinschaft Karneval Hessen die Session. Mit viel Spektakel.

So viele Hoheiten, wie am Samstagabend in der Vierbuchenhalle in Röhrenfurth gibt es selten auf einem Haufen zu sehen. Die Interessengemeinschaft Karneval Nordhessen (IKN) startete mit ihrer Eröffnungssitzung in die fünfte Jahreszeit. Dazu waren zahlreiche Repräsentanten der 26 IKN-Vereine gekommen. Als Sitzungspräsident führte Berthold Weber durch den närrischen Abend.

Interessengemeinschaft Karneval Nordhessen: Marsch- und Schautänze

Das Programm, das vor allem von flotten Marsch- und ausdrucksstarken Schautänzen dominiert wurde, startete mit dem Einmarsch und Begrüßung der Prinzenpaare, Präsidenten und Elferräte. Anschließend wurde es beim ersten Programmpunkt voll auf der Bühne, denn 21 Tänzerinnen der Junioren- sowie der Aktivengarde der Karneval Gemeinschaft Röhrenfurth begeisterten die Besucher im Saal mit einem tollen Gardemedley.

Prinzengarde: Die Welt der Mary Poppins

Gleich danach entführte die Prinzengarde der Goldenen Elf aus Hofgeismar die Narren im Saal mit ihrem Schautanz in die fantastische Welt von Mary Poppins. Natürlich durfte dabei ein Tanz zu dem bekannten Klassiker „Supercalifragilisticexpialigetisch“ nicht fehlen, für den es vom Publikum einen Sonderapplaus gab.

Weiter im Programm zeigten unter anderem die Garden der Blauen Funken Guxhagen, des Melsunger Karneval-Clubs, der Aquarianer aus Vellmar, des Carneval-Clubs Empfershausen, die Edernarren aus Fritzlar und weitere Mitgliedsvereine mit schnellen Schrittfolgen und waghalsigen Sprüngen ihr Können auf der Bühne.

Schautanz-Duo: Kampf zwischen Engel und Teufel

Besonders viel Applaus bekamen das Schautanz-Duo vom Carneval-Club Empfershausen, das einen „Kampf“ zwischen Engel und Teufel darbot, sowie die Aktivengarde der Närrischen Elf aus Fritzlar, die in ihrem Schautanz die Geschichte von Tarzan und Jane präsentierte. Super Auftritte gab es auch von den Einzelmariechen der Vereine.

Büttenrede: Das Leben als Feuerwehrmann

Den einzigen Büttenredner an diesem Abend stellte der Borkener Karnevalsverein Konfetti 2000 mit dem Feuerwehrmann, der humorvoll aus seinem Leben als Brandschützer berichtete, bevor es mit flotten Marsch- und fantasievollen Schautänzen weiterging.

Für die passende Musik sorgte an diesem Abend die Karnevalgemeinschaft 1965 aus Holzhausen/Hahn, deren Sängerin bekannte Lieder zum Mitsingen präsentierte.

Einen weiteren musikalischen Auftritt präsentierten die Höllelerchen aus Rothwesten. Nach über vier Stunden Narretei ging der bunte Abend mit einem großen Finale mit allen Beteiligten zu Ende.

Anfang des Jahres wurde der Rosenmontag auch in Höckelsheim gefiert. Der Höhepunkt der Session wurde mit einem Umzug zelebriert.