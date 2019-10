Melsungen: Unfall beim Einparken auf dem Aldi-Parkplatz

1800 Euro Schaden

Unfall aus Unachtsamkeit: Eine ältere Dame hat sich beim Einparken auf dem Melsunger Aldi-Parkplatz verschätzt und einen anderen wagen beschädigt.

Unaufmerksamkeit ist vermutlich die Ursache für einen Parkunfall, der sich am Dienstag gegen 15 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Melsungen ereignete.