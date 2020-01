Chance für kleine Projekte: Vereine und Gemeinden können sich bis zu 16.000 Euro sichern

Für Kleinstprojekte in Melsungen gibt es eine Finanzspritze: 200.000 Euro stehen aus dem Regionalbudget zur Verfügung. Bis zum 15. März können sich Vereine und Gemeinden bewerben.

Projekte, deren Kosten zwischen 1.000 und 20.000 Euro liegen, können eingereicht werden. Schnell sein lohnt sich. Nach dem Windhund-Prinzip gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das Regionalbudget wurde vom Land Hessen aufgelegt und wird aus dem Bund-Landes-Programm der Gemeinschaftsaufgabe für Agrar- und Küstenschutz (GAK) gespeist.

Auch kleine Wünsche werden berücksichtigt

Das Regionalmanagement der Region Mittleres Fuldatal mit den Mitgliedskommunen Melsungen, Spangenberg, Felsberg, Malsfeld und Körle verteilt das Geld. Die Projekte, die profitieren, werden zu 80 Prozent gefördert, sagt Regionalmanagerin Marion Karmann. Die restlichen 20 Prozent müssen eigenfinanziert werden. „Es geht darum, Kleinstprojekte zu fördern“, sagt Karmann. Oft fielen gerade die kleinen Wünsche aus den Ortsbeiräten hinten runter, wenn die Gemeinde unvorhergesehene Ausgaben in den Haushalt aufnehmen müsse.

So wurde im vergangenen Jahr mithilfe des Regionalbudgets beispielsweise der Abenteuerspielplatz in Neuenbrunslar angelegt und ein Sonnenschutz für die Kita in Körle angeschafft. „Es geht auch darum, die Gemeinschaft zu stärken“, sagt Karmann. Und das passiere schon in dem Prozess, in dem sich die Menschen in den Dörfern gemeinsam überlegen, welches Projekt sie angehen wollen.

Wichtig: Die Projekte dürfen in den Startlöchern stehen, aber noch nicht angefangen sein. Karmann hofft, dass diesmal das ganze Budget ausgeschöpft wird. Im vergangenen Jahr waren durch ein zu enges Zeitfenster nur wenige Bewerbungen eingegangen und nicht die gesamte Summe wurde ausgeschüttet. 14 Projekte hatten den Zuschuss bekommen. Das Budget besteht zu 90 Prozent aus Geld vom Land, zehn Prozent kommen von der Regionalentwicklungsgesellschaft.

Förderung des Röhrenfurther Spielplatzes

14 Projekte haben im vergangenen Jahr vom Regionalbudget profitiert. Auch dabei: Der Röhrenfurther Spielplatz an der Bachstraße. Dank der Förderung konnte ein neues Spielgerät angeschafft und montiert werden. 14.000 Euro wurden investiert.

Das alte Gerät habe schon einige Jahre auf dem Buckel gehabt, sagt Ortsvorsteher Michael Wagner. 1996 war dieses aufgebaut worden. Dass durch das Regionalbudget nun so schnell ein neues angeschafft werden konnte, sei

toll, sagt Martin Freudenstein vom Ortsbeirat.

Viele helfende Hände seien allerdings nötig gewesen, um die Umsetzung bis zum Oktober zu realisieren. Das ist Voraussetzung für die Projekte, die bewilligt werden. Der Platz an der Bachstraße sieht nun insgesamt schicker aus. Denn neben dem großen Holzgerät, an dem die Kinder rutschen und klettern können, gibt es nun auch eine Tischtennisplatte.

Diese stand vorher am Sand in Melsungen und war wegen der Bauarbeiten am Fulda-Ufer beim Bauhof zwischengelagert worden. Die Bauhofmitarbeiter hätten insgesamt äußerst gute Arbeit geleistet, lobt Freudenstein.

Generationsübergreifendes Projekt

Der Platz wurde nämlich auch begradigt, von Wurzeln und Büschen befreit. Auch die Hütte zum Verweilen brachte der Bauhof mit. Die wartete nämlich ebenfalls auf eine neue Nutzung. Sie ersetzt die alte Hütte, die bereits 1986 aufgestellt worden war. Bei dem Spielplatz handelt es sich um ein generationsübergreifendes Projekt, das gefördert wurde. Denn auf dem Platz befindet sich eine große Freifläche, auf der ab dem Frühjahr Wikingerschach gespielt werden kann. „Die Erwachsenen spielen Schach und nebenan können die Kinder spielen“, sagt Wagner.

Die Freifläche dient den Schachspielern zum Training, erklärt Wagner. Denn immer an Fronleichnam steigt in Röhrenfurth ein großes Wikingerschach-Turnier. Die Spielfiguren sollen künftig in Kisten direkt am Spielplatz ein Plätzchen finden. Auch Spielsachen für die Kinder sollen noch angeschafft werden.

Bewerbungen:

Bewerben können sich gemeinnützige Vereine, juristische Personen, Gemeinden, juristische Personen des öffentlichen/privaten Rechts. Heimatpflege, traditionelles Brauchtum, Jugendarbeit oder Verständigung der Kulturen müssen im Fokus stehen. Schwerpunkt der Projekte: Dorfentwicklung, die Bereiche Soziales, Kultur, Gesundheit, Nahversorgung.

Infos: www.reg-mft.de

Ansprechpartner:

Marion Karmann, Tel. 0 56 61/50 02 91

Sindy Marx, Tel. 0 56 61/92 78 10