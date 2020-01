Er radelt bei Wind und Wetter: Edeka-Mitarbeiter fährt täglich 27 Kilometer zur Arbeit

Egal wie das Wetter ist: Frank Möller fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. 27 Kilometer hin, 27 Kilometer zurück. Möller ist 56 Jahre alt, kommt aus Rommerode und ist Lkw-Fahrer bei der Edeka in Melsungen.

Selbst ein Gewitter hält ihn nicht ab: „Wenn ich mit dem Rad zur Arbeit gefahren bin und es nach Feierabend gewittert, muss ich ja wieder mit dem Rad nach Hause.“

Schlechtes Wetter kennt Möller eigentlich nicht, selbst Kälte bis minus 10 Grad ist kein Problem für ihn. Nur bei hohem Schneematsch steigt er doch lieber ins Auto. „Dann habe ich aber schlechte Laune“, gibt er zu. Und das wissen seine Kollegen. Einige halten ihn ein bisschen für verrückt, weiß er und lacht.

Möller liebt auch das Lkw-Fahren, die Übersicht auf dem Bock, die Maschine, die Kraft. „Lkw-Fahren ist meine Berufung“, sagt er. Schon als kleiner Junge wusste er, dass er mal Lkw-Fahrer werden wird. Schon sein Vater war Fernfahrer, und er saß schon als Steppke neben ihm. Später, mit zwölf, durfte er auf einem Firmengelände ein paar Runden drehen. Spätestens da war alles klar für ihn.

Nach der Schule lernte Möller aber erst mal Kfz-Mechaniker, was ja auch als Brummifahrer hilfreich sein kann. Außerdem musste er warten, bis er 21 war, denn erst dann durfte er den Lkw-Führerschein machen. Von da an war er Fernfahrer und hauptsächlich zwischen Dänemark und Italien unterwegs. „In Mailand kannte ich mich besser aus als in Melsungen oder in Kassel.“ Und damals gab es ja weder Navi noch Google-Maps. „Da musste ich eben Straßenkarte lesen oder an der Tanke nach dem Weg fragen.“ Italienisch spricht er zwar nicht, aber für den Alltagsgebrauch reicht’s.

Seit 2008 arbeitet Möller in Melsungen, Früh- und Nachtschicht. Seine Nachtschicht fängt um 23 Uhr an, da muss er zuhause anderthalb Stunden früher losfahren. Sein Arbeitsweg führt ihn über Hessisch Lichtenau und Spangenberg nach Melsungen. Sein Lieblingsabschnitt ist die Strecke zwischen Schnellrode und Spangenberg; da geht’s abseits der B 487. Nach Feierabend, um 6 Uhr, muss er dann wieder nach Hause radeln und 350 Höhenmeter zwischen Melsungen und Rommerode bewältigen. Kein Problem für ihn, der mit seinen Vereinskollegen vom RSC Weimar auch schon den Alpencross gefahren ist.

Die Hälfte der Route ist Bundesstraße. Da kommt es immer mal wieder zu brenzligen Situationen, obwohl er drei helle Rücklichter am Fahrrad hat („Meine Beleuchtung ist so hell wie bei einem Auto“). Insbesondere Brummis überholen ihn manchmal mit nur 20 Zentimeter Abstand.

Frank Möller hat vier hochwertige Räder: ein Treckingrad für jeden Tag, ein leichtes Rennrad, das er nur mal im Sommer nutzt („Damit spare ich im Sommer zehn Minuten“) und zwei Mountainbikes. Mit denen macht er an den Wochenende Touren mit seinen Vereinskollegen. Da ist ihnen dann völlig egal, wie das Wetter ist: Radfahren kann man bei jedem Wetter.