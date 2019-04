Melsungerinnen sammeln Spenden für Querschnittsgelähmten aus Afghanistan

Melsungen. Hoffnung. Das ist es, was Ahmad Ramin vor Jahren die Flucht nach Europa durchhalten ließ. Zwei Melsungerinnen sammeln jetzt Spenden für den Querschnittsgelähmten.

Auch jetzt geht es dem Querschnittsgelähmten um Hoffnung. Er hofft, eines Tages wieder laufen zu können.

Die Normalität in Ahmad Ramins Leben war vorbei, als er in Afghanistan einen Schlag in den Nacken mit einem Gewehrkolben erhielt. Bei diesem Angriff der Taliban wurde seine Wirbelsäule verletzt, erklärt der 32-Jährige. Im Rollstuhl machte er sich zusammen mit seinem jüngeren Bruder auf den Weg nach Deutschland. Das war vor vier Jahren. Seitdem wohnen sie in einer Unterkunft in Melsungen.

Ahmad Ramin hält nicht viel davon, über sich zu reden. Diesen Part übernehmen seine zwei Unterstützerinnen gern. „Er hat einen starken Willen“, sagt Christina Schmidt. Den Afghanen und die Melsungerin verbindet seit Jahren eine Freundschaft.

Bei Recherchen fanden sie heraus, dass es eine Spezialklinik für Neurologie in Hannover gibt, die ihm vielleicht helfen könnte. Täglich trainiert der 32-Jährige. Aber trotz Physiotherapie verursachen ihm die Bewegungen Krämpfe in Beinen und Armen. Unterstützt wird die Melsungerin von Gisela Witzel, die in der Region längst für ihre Hilfsaktionen bekannt ist. Das Ziel: Über Spenden genug Geld für Untersuchungen in der Spezialklinik aufzubringen. Das kostet an die 1200 Euro.

Von den rund 390 Euro, die Geflüchtete erhalten, kann er sich das nicht leisten, sagt Schmidt. Zurzeit ist Ahmad Ramin auf der Suche nach einer Ausbildung. Aufgrund seines Handicaps ist das allerdings nicht einfach. Sein Abitur wurde in Deutschland als Realschulabschluss anerkannt. In seiner Heimat arbeitete er in einem Militärkrankenhaus. „Ich hatte ein besonderes Interesse am Studieren und wollte eine gebildete Person werden“, erzählt Ahmad Ramin.

Er spricht mit ruhiger Stimme in fast fließendem Deutsch. Sein Traum war es, Arzt zu werden, wie einige in seiner Familie. Mit seiner Flucht haben sich auch seine Träume verändert. „Mein einziger Wunsch ist, wieder laufen zu können.“ Außerdem möchte er eine Ausbildung zum Fachinformatiker oder Kaufmann machen.

Doch noch immer muss er alle sechs Monate seine Aufenthaltsgenehmigung verlängern. „Afghanistan gilt als sicheres Herkunftsland“, sagt Schmidt kopfschüttelnd. Ahmad Ramin muss Beweise dafür erbringen, dass es für ihn gefährlich wäre, wieder zurückzukehren. „In Afghanistan werden jedes Jahr tausende Menschen von terroristischen Gruppen getötet und verletzt“, sagt Ahmad Ramin.

Auch der Rest seiner Familie floh. Sie ist in der ganzen Welt verstreut – von Pakistan bis Mainz. Dorthin hatte es eine seiner Schwestern geschafft, sie arbeitet mittlerweile als Ärztin.

„Auch Ahmad will sich hier ein Leben aufbauen“, sagt Schmidt. Zunächst will er aber herausfinden, ob durch eine Operation in der Spezialklinik Hoffnung auf Heilung besteht.

Kontakt: Gisela Witzel, Tel. 05661/4686