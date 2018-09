Melsunger Bäckerei Klabunde steht vor Verkauf

Melsungen. Die nordhessische Bäckerbranche konzentriert sich weiter: Martin Klabunde, Inhaber der Bäckerei Klabunde aus Melsungen, verkauft sein Unternehmen an die Bäckerei Apel.

Die Bäckerei Heinrich Apel mit Sitz in Heiligenrode bei Kassel gehört wiederum seit 2009 zur Bäckerfamilie Thiele-Hann mit Sitz in Weende bei Göttingen. Für alle 118 Mitarbeiter von Klabunde gibt es Arbeitsplatzangebote.

Er verkaufe nicht aus wirtschaftlichen Zwängen, sagt Klabunde, der in der zweiten Generation das Unternehmen führt. 14 Filialen hat Klabunde in Nordhessen – unter anderem in Rotenburg, Körle und Kassel. Die Bäckerei beliefert außerdem Großkunden wie die Kantine des Medizintechnikherstellers B. Braun.

Mehrere Gründe spielten für den Verkauf eine Rolle. Klabunde stehe vor großen Investitionen zur Modernisierung der Filialen. In der dritten Generation gebe es jedoch niemanden, der den Betrieb weiterführen wolle.

Er habe sich im März anlässlich seines 50. Geburtstages entschieden, den Betrieb abzugeben. Für Katja Thiele-Hann, Geschäftsführerin von Apel und Thiele, habe er sich entschieden, weil die Chemie stimme und sie gemeinsame Werte wie Qualität und traditionelles Handwerk teilten.

Martin Klabunde wird als Verkaufsleiter für den Raum Melsungen im neuen Unternehmen bleiben. Der Verkauf sei eine freundliche Übernahme, stellte Unternehmerin Katja Thiele-Hann fest.

Die Zukunft der Mitarbeiter ist gesichert, die aller Filialen nicht. Fünf der 14 Filialen würden umfirmiert – in vier mal Apel und einmal Thiele. Eine Entscheidung bezüglich der verbleibenden Filialen sei noch nicht gefallen, sagt Thiele-Hann. Darunter seien indes Kleinstfilialen, die beispielsweise nur vormittags geöffnet hätten. Der Hauptsitz an der Kasseler Straße in Melsungen bleibt bestehen. Stichtag für den Verkauf ist der 1. November.