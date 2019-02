Melsunger wird seit 20 Jahren vermisst: Fall am Mittwoch bei Aktenzeichen XY

Vor 20 Jahren verschwindet ein damals 29-Jähriger aus Melsungen spurlos. Tage später wird sein Fahrzeug gefunden. Ermittler der Kriminalpolizei hoffen nun, durch eine TV-Sendung neue Hinweise zu erhalten.

Am Mittwoch wird der Vermisstenfall des Melsungers Ertugul Emeksiz in der ZDF-Fernsehsendung „XY ... ungelöst“ ausgestrahlt. Emeksiz wird seit mittlerweile 7. September 1999 vermisst. Am 15. September war damals das Kühlfahrzeug, mit dem der 29-Jährige unterwegs war, in Frankfurt gefunden worden. Seitdem fehlt von Ertugul Emeksiz laut Polizei jede Spur. Ein Gewaltverbrechen kann die Polizei nicht ausschließen.

Die Kriminalpolizei Homberg wird morgen, Mittwoch, ab 20.15 Uhr im ZDF den Vermisstenfall vorstellen und hofft, durch die Öffentlichkeitsfahndung im Fernsehen neue Hinweise zu dem Verschwinden zu bekommen.

Unter anderem fragt die Polizei, ob jemand damals das Fahrzeug von Emeksiz gesehen hat. Bei ihm handelte es sich um ein dunkelgrünes Kühlfahrzeug der Marke Renault mit dem Kennzeichen "LIP-MK 694". Auf dem Foto ist ein baugleiches Fahrzeug abgebildet:

+ So ein Fahrzeug fuhr Ertugul Emeksiz. © Polizei/nh

Hinweise können Zeugen an die Homberger Kripo unter der Telefonnummer 05681-7740 oder jede andere Polizeidienststelle geben. Türkisch sprechende Zeugen und Hinweisgeber werden entsprechend weitervermittelt, heißt es es in einer Mitteilung der Polizei Homberg.