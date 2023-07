Melsunger Feuerwehren trainieren Einsatz mit Menschenrettung

Von: Helmut Wenderoth

Teilen

Waldbrandübung bei Kehrenbach: Feuerwehrleute aus Melsungen trainieren als Teil des Szenarios das Löschen eines Feuers im Wald. © Helmut Wenderoth

Die Melsunger Feuerwehren haben bei Kehrenbach für einen Waldbrand geübt. Dabei mussten sie auch einen bewusstlosen Menschen retten.

Kehrenbach/Melsungen – Die Sirenen in Kehrenbach, Günsterode und Kirchhof haben am Samstag um 9.16 Uhr geheult, gleichzeitig ist die Feuerwehr der Kernstadt alarmiert worden. Treffpunkt für die unangekündigte Waldbrandübung, die Melsungens Stadtbrandinspektor Patrick Metz und sein Stellvertreter Ansgar Knott mit Mitarbeitern von Hessen Forst ausgearbeitet hatten, war der Rettungspunkt 116 zwischen Kehrenbach und der Straße zwischen Kirchhof und Günsterode.

Das Szenario

Dieser Situation mussten sich die Feuerwehrleute stellen: Zwei Jäger saßen auf einem Hochsitz im Wald oberhalb von Kehrenbach. Plötzlich entdeckten sie Rauch im Wald, hatten aber keinen Handy-Empfang. Die beiden Jäger wollten den Hochsitz verlassen, um Hilfe zu holen, doch einer bekam einen Herzanfall und blieb bewusstlos vor dem Hochsitz liegen. Der zweite lief los, um Hilfe zu holen und das Feuer zu melden. Doch er kam mit seinem Auto nicht weit, denn ein Baum war auf den Waldweg, der zur Straße in Richtung Kehrenbach führt, gefallen und verhinderte die Weiterfahrt. Zu Fuß lief er weiter und konnte an der Straße Hilfe holen.

Als Teil der Übung: Einsatzkräfte der Feuerwehr haben mit einem Forstbeamten den bewusstlosen Jäger – dargestellt durch eine Puppe – am Hochsitz gefunden. © Helmut Wenderoth

Die Übung

Fast gleichzeitig kamen die Wehren an dem Hindernis auf dem Weg an. Schnell wurde der Baum mit Kettensägen von der Straße geräumt. Dann setzten die Wehren ihre Fahrt fort. Die Kehrenbacher Feuerwehrleute trugen den Mann, der durch eine fast 80 Kilogramm schwere Puppe dargestellt wurde, über eine fast 70 Meter lange Strecke durch dichten Bewuchs zur Straße, wo er versorgt wurde. Die Rettung erfolgte nach 13 Minuten.

Die anderen Einsatzkräfte fuhren weiter und erreichten den Waldbrand, der mit Rauchpulver dargestellt wurde. Mit Löschwasser aus den Wassertanks wurde die Brandbekämpfung eingeleitet. Die Einsatzleitung hatte Wehrführer Oliver Hupfeld aus Kirchhof. Nach kurzer Zeit stellte er fest, dass das vorhandene Löschwasser nicht ausreichte. Die Wehren aus Schwarzenberg und das Tanklöschfahrzeug aus Hessisch Lichtenau wurden nachgefordert. Für etwa 20 Minuten war keine Brandbekämpfung mehr möglich, da das Löschwasser fehlte.

Behält den Überblick: Einsatzleiter Oliver Hupfeld aus Kirchhof an der Lagekarte. © Helmut Wenderoth

Als die Fahrzeuge eintrafen, wurden die Löscharbeiten wieder aufgenommen. Anschließend wurde im Pendelverkehr Löschwasser an die Brandstelle gebracht. Dazu fuhren vier Einsatzfahrzeuge nach Kehrenbach, füllten am dortigen Unterflurhydranten die Löschwassertanks auf und kehrten an die Brandstelle zurück. Dazu war auf den schmalen Waldwegen eine Einbahnregelung nötig. Rund 15 Minuten dauerte es, vom Wegfahren an der Brandstelle, bis die Fahrzeuge aufgefüllt aus der anderen Richtung wieder eintrafen. Nach etwa 2,5 Stunden endete die Übung.

Das Fazit

„Einige Kleinigkeiten sind verbesserungswürdig, aber dazu sind Übungen da“, sagt Metz. Forstamtsleiterin Petra Westphal berichtet: „Die Zusammenarbeit zwischen Hessen Forst und den Feuerwehren hat sehr gut geklappt.“ Hupfeld erklärte: „Wäre es ein reales Feuer gewesen, hätten wir noch mehr Feuerwehren eingesetzt und Landwirte, von denen einige in der Waldbrandsaison mit Wasser gefüllte Güllefässer stehen haben.“ (Helmut Wenderoth)