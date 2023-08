Melsunger Jugendtreff zieht positives Fazit zum Sommerferienprogramm

Von: Fabian Becker

Teilnehmer des Sommerferienprogramms: 8- bis 14-Jährige aus Melsungen und Umgebung. © Melsunger Jugendtreff

Fledermäusen auf der Spur waren die Kinder, die am Sommerferienprogramm des Melsunger Jugendtreffs teilgenommen haben. Nun zieht der Treff ein Fazit.

Melsungen – Der Melsunger Jugendtreff – Die Haspel hat ein Programm für die ersten zwei Sommerferienwochen angeboten. Teilnehmen konnten 8- bis 14-Jährige aus Melsungen und Umgebung. Unterstützt wurde Die Haspel durch den Förderverein für ein zukunftsfähiges Melsungen. Die erste Woche stand laut Mitteilung im Zeichen des Mittelalters.

Erste Woche

35 Teilnehmer fuhren am Montag mit einem Bus zur Jugendburg Hessenstein. Sie kundschafteten die Burg aus und gingen auf Entdeckungstour. Auch das Spielmobil der Haspel war vor Ort.

Nachts gingen die Fledermäuse, die in den Gemäuern schlafen, auf Beutezug. Wer leise war, konnte sie ausfliegen sehen. Mit einem Radar gingen die Kinder auf die Suche nach den Tieren, denn die Natur um die Burg kennenzulernen, war ein Schwerpunkt. Zudem konnten Wald und Wildkräuter entdeckt werden.

Abends saßen die Teilnehmer beisammen, spielten oder sahen sich Filme an. Stockbrote wurden am Lagerfeuer gebacken. Dort wurden auch Marshmallows geröstet.

Zweite Woche

Die zweite Woche startete mit einem Ausflug auf den Reiterhof Gut-Dankerode. 25 Kinder verbrachten einen Tag zwischen Ponys und Pferden. Es gab einen Rundgang und einen Besuch bei den Tieren, bei dem der Umgang mit ihnen im Mittelpunkt stand. Die Pferde wurden gestriegelt. Zudem konnten die Kinder verschiedene Reitarten ausprobieren. Auch Bogenschießen wurde angeboten. Zum Schluss gab es eine Reitershow.

Wegen des schlechten Wetters fand der Schwimmbadausflug, für den sich 32 Kinder angemeldet hatten, nicht statt. Dafür bot das Team der Haspel Alternativen im Jugendtreff an: 19 Kinder nutzten verschiedene Spielmöglichkeiten. Sie konnten auch basteln und Filme schauen.

Der Sport- und Kreativtag am Mittwoch wurde in die Zweifeldhalle in Melsungen verlegt, um dem schlechten Wetter zu trotzen. Mit Bewegungsangeboten und Spielsachen aus dem Spielmobil konnten sich die Kinder austoben und kreativ werden. Die Kanuveranstaltung am Donnerstag wurde wegen des Wetters abgesagt. Die Haspel wich auf Kino und den Film „Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem“ aus.

Zum Abschluss der Woche ging es per Bus wetterbedingt zur Trampolinhalle nach Vellmar, statt zum Erlebnispark Steinau an der Straße. Dort probierten 32 Kinder Sprungattraktionen aus.

Fazit

„Wir freuen uns, dass wir spannende Ferienwochen für bereithalten und glückliche Erinnerungen schaffen konnten“, sagt Anne Albrecht, stellvertretende Leitung des Jugendtreffs und Koordinatorin des Melsunger Sommers. „Spontaneität war gefragt, da wir aufgrund des Wetters schnell reagieren mussten, um ein Alternativprogramm bieten zu können.“

Die restlichen Wochen des Melsunger Sommers werden durch Kooperationspartner, die mit der Haspel das Team des Melsunger Sommers bilden, ausgefüllt. Zum Abschluss gibt es ein Fest am Samstag, 2. September, von 10 bis 14 Uhr rund um das Melsunger Rathaus. Dort gibt es Kreativangebote, eine Hüpfburg und musikalische Showeinlagen. Essen und Getränke werden angeboten, darunter Kaffee, Kuchen und Bratwurst.

Kontakt: Die Haspel, Fritzlarer Straße 35, Tel. 0 56 61/ 14 88, Mobil 01 74/7 04 18 56, im Internet auf diehaspel.de (Fabian Becker)