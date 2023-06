Neubau könnte mit Fördergeld finanziert werden

Melsunger Krankenhaus soll Gesundheitszentrum werden

Von: Damai Dewert

Teilen

Tisch und Säule fehlen. Die drei Operationssäle im Krankenhaus sind einem guten Zustand – für eine potenzielle Nachnutzung. © Dewert, Damai D.

Neue Pläne für das Melsunger Krankenhaus: Die Notaufnahme soll geschlossen bleiben, dafür aber ein Gesundheitszentrum mit Facharztpraxen und für ambulante Behandlungen entstehen.

Melsungen – Die künftige Gesundheitsversorgung in Melsungen nimmt Formen an. Vor sechs Monaten wurde im Krankenhaus an der Kasseler Straße der letzte Patient behandelt. Nun präsentieren Stadt und Landkreis den Plan, wie es weitergehen soll.

Das Konzept liegt der HNA vor. Demnach soll auf dem Baugrundstück am Brauereiweg ein Klinikneubau mit bis zu 50 teilstationären Betten entstehen. Bauherrin könnte die Stadt über eine noch zu gründende gemeinnützige Gesellschaft (gGmbH) werden.

Betrieben werden soll das Integrierte Gesundheitszentrum (IGZ) von einer Kooperation der Orthopädischen Klinik Hessisch Lichtenau und dem Kreiskrankenhaus Rotenburg durch den Diakonieverein Berlin-Zehlendorf. Dieses Konzept liegt auch den Mitgliedern der Kreisgremien und den Melsunger Stadtverordneten vor.

Asklepios würde Gebäude an Stadt verkaufen

Eine Abstimmung über den Inhalt im Kreistag ist für Montag, 10. Juli vorgesehen. Zuvor muss das hessische Sozialministerium (HSMI) den Weg freimachen. Die Entscheidung dazu soll am Dienstag, 4. Juli fallen.

Asklepios ist laut Gesundheitsdezernent Jürgen Kaufmann bereit, den Altbau, das Parkhaus und das Neubaugrundstück an die Stadt Melsungen zu verkaufen. Die Stadt soll die Liegenschaften übernehmen und den Altbau für den Betrieb und das Neubaugrundstück für die Weiterentwicklung des Standortes zur Verfügung stellen.



Der Kaufvertrag wurde von der Stadtverordnetenversammlung am Dienstag verabschiedet. Einen Kaufpreis zahlt die Stadt nicht – vielmehr löst Asklepios ein vom Landkreis gewährtes Darlehen ab. Die offenen 62 000 Euro gehen an die Stadt, die das Geld für die Sanierung verwendet.



Neubau könnte mit Fördergeld finanziert werden

Der Neubau könnte finanziert werden mit den restlichen zwölf Millionen Euro Fördergeld und einem weiteren Betrag des HSMI sowie einer weiter öffentlichen Förderung.

Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags kommen fünf Millionen vom Landkreis, weitere Millionen von der Stadt und über einen Kredit. Bedient werden könnte dieser mit Pachteinnahmen durch die Vermietung an die Kooperationspartner.

Zur Höhe der Kosten macht der Landkreis im Konzept keine Angaben. In einem ähnlichen Entwurf, den SPD-Fraktionsvorsitzender Volker Wagner und Professor Dr. h.c. Ludwig Georg Braun, Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, im Juni 2022 präsentierten, war von bis zu 40 Millionen Euro die Rede.

Neue Nutzung noch in diesem Jahr So soll es jetzt weitergehen: Nach Erteilung der Versorgungsaufträge durch das hessische Sozialministerium (tagt am 4. Juli) werden die Kooperationspartner Kreiskrankenhaus Rotenburg und Orthopädische Klinik Hessisch Lichtenau in einem ersten Schritt die Räume des Klinikaltbaus an der Kasseler Straße nutzen. Noch in diesem Jahr ist laut Konzept der Aufbau der Sprechstunde der Berufsgenossenschaft und ein weiteres medizinisches Angebot zu erwarten.

Wichtige Entscheidungen des Landes stehen an

Damit das Melsunger Gesundheitszentrum umgesetzt werden kann, stehen noch wichtige Entscheidungen in Wiesbaden bevor.

Denn das Krankenhaus Melsungen wird nach wie vor als Klinik der Grund- und Regelversorgung im Krankenhausplan des Landes Hessen geführt. Das hessische Sozialministerium (HMSI) muss den Versorgungsauftrag neu vergeben.

Das vom evangelischen Diakonieverein Berlin-Zehlendorf betriebene Kreiskrankenhaus Rotenburg hat in Zusammenarbeit mit der Orthopädischen Klinik Hessisch-Lichtenau ein Konzept für den Standort Melsungen entwickelt.

Das bestätigt Jürgen Kaufmann, Erster Kreisbeigeordneter und Gesundheitsdezernent. So steht es in der Beschlussvorlage für die Kreistagsmitglieder. Die Kooperationspartner haben beim HMSI die Erteilung Versorgungsaufträge beantragt.

Teilstationär-ambulante Versorgung vorstellbar

Für das Kreiskrankenhaus und die Orthopädische Klinik ist laut Kaufmann ein Gesundheitszentrum mit einer teilstationär-ambulanten medizinischen Versorgung vorstellbar.

Tagesstationäres Angebot in der Geriatrie mit etwa 20 Plätzen.

Tagesstationäres Angebot in der Allgemeinen Inneren Medizin mit zehn Plätzen und einer Endoskopie.

Tagesstationäres oder ambulantes Angebot in der Chirurgie und Orthopädie mit 15 Plätzen und einer OP-Abteilung.

Sprechstunde eines Durchgangsarztes für die Berufsgenossenschaft.

War einmal: Die Zentrale Notaufnahme (ZNA) schloss am 31. März. Eine neue ZNA kommt im Konzept nicht vor. © Dewert, Damai D.

Facharztpraxen könnten OP-Kapazitäten nutzen

Ein solches Angebot solle durch ein von der Kassenärztlichen Vereinigung betriebenes Facharztzentrum sowie Praxen niedergelassener Ärzte, die auch die aufzubauenden OP-Kapazitäten mitnutzen könnten, ergänzt werden, sagt Kaufmann.

Darüber hinaus verbleiben die Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale und die Rettungsstelle des Schwalm-Eder-Kreises mit Notarzt sowie einem Rettungswagen mit Besatzung ebenso dauerhaft am Krankenhaus wie auch die Tagesklinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

Optional könnten rehabilitative Angebote sowie solche der Kurzzeit- und Tagespflege hinzukommen, sagt Kaufmann. (Damai D. Dewert)