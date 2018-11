Melsunger Sägebandhersteller Wespa investierte 1,5 Millionen in neue Halle

In zwei Jahren steht beim Sägebandhersteller Wespa aus Melsungen eine Geburtstagsfeier an: Dann wird das Unternehmen 70. Seit der Gründung hat sich die Firma stark verändert, der Name ist geblieben.

Wespa – der Name ist eine Kombination aus Firmengründer Lorenz Weisel und dem erstem Standort Spangenberg – ist seit 26 Jahren hundertprozentige Tochter der amerikanischen Simonds-Gruppe.

+ An der Schränk-Maschine: Metallarbeiter Antonio Sestito ist seit 33 Jahren bei Wespa beschäftigt. Im Bild läuft das Sägeband durch eine Schränk-Maschine, damit es künftig im zu sägenden Material nicht festklemmt. © Claudia Feser

„Damit konnten wir als lokales nordhessisches Unternehmen global werden“, sagt Geschäftsleiter Jan-Peter Schulz. Neue Märkte und Vertriebspartner konnten so erschlossen werden.

Der Export macht mittlerweile den Großteil des Umsatzes aus, der im vergangenen Jahr bei 19 Millionen Euro lag. Die Sägebänder werden in mehr als 60 Länder exportiert. Die größten Absatzmärkte liegen in Europa und Asien. „Die Marke Made in Germany zählt auf dem Weltmarkt“, sagt Schulz.

Auch wenn Wespa zu einer amerikanischen Gruppe gehört, legt die Geschäftsleitung Wert darauf, „dass mit unseren Wertvorstellungen gearbeitet wird“. Auf Kundenwünsche individuell eingehen, die dann exklusiv produziert werden – dafür steht das Unternehmen nach eigenen Angaben. Und dabei hilft auch der Neubau der 1,5 Millionen Euro teuren Firmenhalle. Mit ihr konnte der Materialfluss optimiert werden, sodass Wespa effizienter arbeiten kann. Seitdem wird nicht mehr auf Lager produziert, sondern auftragsbezogen, was dadurch schneller und flexibler möglich ist. „Und wir können besser auf Kundenwünsche eingehen und diese außerhalb der Standards exklusiv produzieren“, erklärt Geschäftsleiter Schulz.

+ Der Verkaufsschlager: Das beschichtete Sägeband Super SCL ist der Verkaufsschlager des Unternehmens, weil es doppelt so lange hält und in der halben Zeit schneidet, etwa bei Edelstahl. © Claudia Feser

Die Arbeit von Wespa-Sägeblättern steckt in viele Dingen des Alltags, zum Beispiel in Stahlträgern, mit denen Brücken und Häuser gebaut werden, in Rohren für Lkw-Achsenaufhängungen, in Zahnrädern für E-Bikes, in Getrieben für Windräder.

„Unsere Sägen sind eine Vorstufe im gesamten Prozess“, erläutert Prokurist Thomas Acker, „sie sägen ein Teil, das zum Produkt weiterverarbeitet wird.“

In Melsungen sind 113 Mitarbeiter beschäftigt. Allein in den vergangenen drei Jahren gab es einen größeren Generationswechsel: Es kamen 30 neue Mitarbeiter hinzu. Der Facharbeitermangel macht auch Wespa zu schaffen, deshalb bildet das Unternehmen bedarfsgerecht aus. Aktuell hat das Unternehmen zwei Auszubildende.

Historie der Firma Wespa

1950: Lorenz Weisel gründet gemeinsam mit Wilhelm Kullmann in Spangenberg eine Firma für Handsägen, die Firma Wespa.

1958 schied Kullmann aus dem Unternehmen aus, um sich selbstständig zu machen.

1963: Erweiterte Produktpalette mit Sägebändern und Maschinensägen

1974: Neubau an der Lochmühle, Spangenberg

1992: Weisel verkauft Wespa an die Simonds Group in Fitchburg/Massachusetts

2005: Umzug nach Melsungen