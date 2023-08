Melsunger Firma Faubel heißt in Zukunft CCL Faubel

Global Player: Firma Faubel an kanadisches Mega-Unternehmen verkauft

Von: Damai Dewert

Teilen

Umsatz von 50 Millionen Euro: Faubel produziert etwa Etiketten und Packungsbeilagen. Wie es mit den 300 Mitarbeitern weitergehen soll, ist offenbar schon geklärt.

Melsungen – Die Melsunger Unternehmerfamilie Kuge verkauft den Spezialetikettenhersteller Faubel an den börsennotierten Konzern CCL Industries mit Sitz in Toronto. Das teilt die Unternehmensleitung mit. Zum Verkaufspreis machte Geschäftsführer Martin Kuge am Mittwoch keine Angaben. Im Internet – zum Beispiel bei „Wallstreet online“ – wird ein Kaufpreis von etwa 170 Millionen Euro genannt, den das Unternehmen aber nicht bestätigte.

Der Spezialetikettenhersteller Faubel machte nach eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von etwa 50 Millionen Euro und erzielte einen Gewinn vor Steuern von etwa 20 Millionen Euro. Die wichtigeste Nachricht ist, dass es für die 300 Faubel-Mitarbeiter weitergeht. Die drei Geschäftsführer Martin Kuge, Frank Jäger und Frank Ludwig werden auch weiterhin das operative Geschäft in Melsungen lenken.

Faubel in Melsungen hat 300 Mitarbeiter – Sie können bleiben

CCL sei einer der größten Verpackungskonzerne der Welt, sagt Martin Kuge im HNA-Gespräch. Das Unternehmen beschäftige weltweit an 205 Standorten mehr als 25.000 Mitarbeiter.

„Die klare Aussage ist, der Standort in Melsungen wird erhalten und ausgebaut“, sagt Kuge. „Wir wollen und werden unsere Erfolgsgeschichte mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Märkten weiterführen.“ Der Konzern CCL agiere sehr dezentral. Natürlich würden Synergien genutzt und es gebe ein regelmäßiges Reporting, also eine Berichterstattung an die Konzernführung. „Aber das operative Geschäft liegt in der Verantwortung am Standort“, sagt der 44-Jährige. Plan sei, mit den innovativen Produkten im Bereich der klinischen Studien eine tragende Rolle im globalen Geschäft des Konzerns einzunehmen. Das Geschäftsfeld solle ausgebaut werden.

Mitarbeiter von Faubel bei Betriebsversammlung über den Verkauf informiert

Die Mitarbeiter wurden am Dienstag während einer Betriebsversammlung über die Entscheidung informiert. Zu den Gründen des Verkaufs wollte Kuge keine Angaben machen. Das Unternehmen feierte vor drei Jahren seinen 165. Geburtstag.

Ein Symbolbild aus der Produktion des Unternehmens. © Faubel

Faubel werde künftig den Namen CCL Faubel tragen und so am Markt agieren. „Faubel wird aber mit seiner starken Produktivität, seinen hoch qualifizierten Mitarbeitnern und innovativen Produkten eine wesentliche Rolle im Konzernverbund einnehmen“, ist sich Martin Kuge sicher.

Der Betriebsrat wurde wie die Belegschaft am Dienstag informiert: „Die Information kam für uns alle so überraschend, dass wir noch nicht genügend Informationen haben, um etwas Substanzielles zu sagen“, teilte Annette Pohle, stellvertretende Betriebsratsvorsitzende des Unternehmens am Donnerstag auf Anfrage mit. Die Betriebsversammlung habe am Dienstag ab 14 Uhr stattgefunden.

„Wir haben von der Entscheidung auch erst am Dienstagmorgen erfahren“, sagt sie. Marco Dieling, der Betriebsratsvorsitzende, sei derzeit im Urlaub und habe von der Entscheidung durch sie erfahren, berichtet Pohle. „Wir waren im ersten Moment genauso geschockt wie die anderen Mitarbeiter. Wir müssen uns als Betriebsrat jetzt auch erst mal sortieren“, sagt sie.

Die Situation sei verständlicherweise für alle Beteiligten neu. Ihr nächster Schritt sei, mit der Gewerkschaft Verdi Kontakt aufzunehmen.



Melsunger Firma Faubel heißt in Zukunft CCL Faubel

In internationalen Fachmedien wurde mehrfach über den Kauf berichtet. Als börsennotiertes Unternehmen bestand für CCL Industries eine Veröffentlichungspflicht. So wird beispielsweise der CCL-Präsident Geoffrey T. Martin auf „Wallstreet online“ mit den Aussagen zitiert: „Wir kennen und schätzen Faubel seit mehr als 15 Jahren und freuen uns sehr, ihr hervorragendes Team in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen.“



Faubel werde ein integraler Bestandteil des globalen Gesundheitspflege-Geschäfts unter der Leitung von Vizepräsident Lee Pretsell werden. Die Kennzeichnung klinischer Studien sei seit Langem wichtiger Bestandteil des nordamerikanischen Gesundheitsgeschäfts, heißt es von Geoffrey T. Martin auf „Wallstreet online“ weiter.



Durch die Übernahme würden die organisatorischen und operativen Kapazitäten in Europa erweitert, um eine globale Präsenz in diesem Bereich aufzubauen, heißt es noch von Geoffrey T. Martin. (Damai Dewert)

Nachricht zur Melsunger Stadthalle: Das Alte Kasino in Melsungen wird für zehn Millionen Euro saniert.