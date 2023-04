Melsunger tourte in den 70ern mit Pink Floyd

Musik

+ © Fabian Diekmann Klaus-Dieter Becker steht neben einer der Figuren auf der Bartenwetzerbrücke, die das Album „Frame auf Mind“ seiner Band Frame hält. © Fabian Diekmann

Mit seiner Band Frame reiste der Melsunger Klaus-Dieter Becker in den 70er-Jahren durch Deutschland und spielte als Vorband von Pink Floyd. Dennoch entschied er sich, statt Rockstar Lehrer zu werden.

Melsungen – „Vielleicht hätte ich in der Musikwelt arbeiten können“, sagt der Wahl-Melsunger Klaus-Dieter Becker. Mit seiner ehemaligen Band Frame ist er Ende der 1960er- und Anfang der 1970er-Jahre durch Deutschland getourt und hat das Album „Frame of Mind“ aufgenommen.

Mit uns sprach der gebürtige Darmstädter zum ersten Mal über seine Zeit mit Frame, wie es war, mit Pink Floyd auf Tour zu sein und den späteren Karrierewechsel zum Lehrerberuf.

In Beckers Familie war Musik schon immer sehr wichtig

Schon früh ist Becker mit Musik in Berührung gekommen. In der Familie wurde immer gesungen, auch beim Geschirrspülen. „Musik war unser Lebens-Elixier“, fasst Becker seine Kindheit und Jugend zusammen.

Nachdem er seine erste Gitarre bekommen hatte, machte er oft zusammen mit seinem Bruder Musik. „Ich konnte schon immer gut singen“, sagt der 74-Jährige.

So nahm er kurz nach seinem Abitur an Folk-Musik-Wettbewerben teil und gewann einige. Darüber kam schließlich auch der Kontakt zu seinen späteren Bandkollegen zustande, die alle in der Darmstädter Musikszene zuhause waren.

+ Die Band Frame im Studio bei den Aufnahmen zu ihrem Album: Peter Lotz (von links), Wolfgang Claus, Andreas Kirnberger, Cherry Hochdörfer und Klaus-Dieter Becker. © Privat / Repro: Fabian Diekmann

Die Anfänge von Frame

„Frame hat sich schon vom Hintergrund von vielen anderen damaligen Bands unterschieden“, sagt Becker. Die Bandmitglieder kamen von Darmstädter Elitegymnasien und hatten teilweise eine musikalische Ausbildung. „Unser Drummer war Akademie-Schlagzeuger und der Organist hat in Pausen Chopin gespielt“, sagt Becker.

Die Musik beschreibt er als Rock, aber nicht im klassischen Sinne. Die Band spielte auch weichere Musik, war musikalisch aber sehr vielfältig aufgestellt, sodass sie laut Becker nie einen einheitlichen musikalischen Stil fanden.

Die 1966 gegründete Gruppe bestand neben Becker als Sänger aus dem Gitarristen Andreas Kirnberger, Keyboarder Cherry Hochdörfer, Bassist Peter Lotz und Wolfgang Claus am Schlagzeug.

In der Offenbacher Stadthalle sang Klaus-Dieter Becker vor 4000 Menschen

Nach vielen kleineren Konzerten in Vororten, „einfach um Sachen einzustudieren“, organisierte ein Manager auch größere Konzerte im Ruhrpott für sie. Unter anderem war Frame zu dieser Zeit mit Pink Floyd und Uriah Heep auf Tour.

Als Vorband von Pink Floyd spielte Frame in der ausverkauften Offenbacher Stadthalle vor knapp 4000 Zuschauern. Ungewohnt war das für die festival-erprobte Band laut Becker nicht. Mit den Musikern von Pink Floyd haben sich er und seine Bandkollegen gut verstanden. „Viele wissen gar nicht, dass die fast alle mal Architektur studiert haben“, erzählt der 74-Jährige.

Becker, der seine Musikerkarriere neben dem Studium begann, sagt, dass er zu dieser Zeit mit der Musik gut verdient hat.

Nur kurz nach ihrem ersten Album trennte sich die Band

Mit dem Sieg bei einem Musikwettbewerb gewann die Band eine Woche Studiozeit. In dieser Zeit entstand ihr einziges Album „Frame of Mind“. Obwohl es sich bis heute auch im englisch-sprachigen Ausland großer Beliebtheit erfreut, löste sich die Band nur kurz nach der Albumveröffentlichung 1972 auf.

Becker begründet das mit dem kommerziellen Aspekt, der für die Band immer wichtiger wurde. Da es ihm hauptsächlich um die Musik und Inhalte ging, entschied er sich gegen die Gruppe.

Durch persönliche Schicksalsschläge wie dem frühen Tod seiner beiden Geschwister, wollte er statt Rock eher melancholische Lieder komponieren. „Ich hätte zu der Zeit gar keine andere Musik machen können“, sagt Becker.

Ohne Sänger verteilten sich die übrigen Mitglieder auf andere Bands. Hochdörfer und Kirnberger spielten zum Beispiel später in der Marburger Band Pell Mell.

Klaus-Dieter Becker unterrichtete 35 Jahre in Melsungen

Durch sein Lehramtsstudium landete er schließlich als Deutsch-, Geschichts- und Sportlehrer an der Gesamtschule und Geschwister-Scholl-Schule in Melsungen, an denen er 35 Jahre unterrichtete. Diesen Weg hatte ihm auch seine Familie schon immer nahegelegt, da es sicherer sei als das Musikgeschäft.

Nicht nur in seiner Musik, auch als Lehrer schwamm er nicht mit dem Strom. „Kinder sind sehr begeisterungsfähig, deshalb bin ich Lehrer geworden“, sagt Becker. Er wollte Jugendlichen eine Perspektive bieten und sie über den Tellerrand hinaus schauen lassen.

Seine Art fand Anklang: „Ich wurde regelmäßig als Verbindungslehrer gewählt und werde auch heute noch oft auf der Straße von ehemaligen Schülern angesprochen“, sagt Becker stolz.

Seine Lieder waren nur noch im Schul-Theater zu hören

Musik war seit seinem Berufseinstieg nur ein Privatvergnügen. Für Schultheateraufführungen schrieb er zwar noch Lieder, trat aber selbst nicht mehr auf. Dennoch konnten ihn seine Kollegen überzeugen, auf seiner Abschiedsfeier statt einer Rede ein paar Lieder zu singen. Begleitet dabei haben ihn die Lehrerband der Schule und seine Tochter.

Mit seinen ehemaligen Bandmitgliedern trifft sich Becker einmal im Jahr und alle bringen ihre Instrumente mit. „Trotz der Trennung sind wir in gutem Kontakt geblieben. Wir waren ja früher pausenlos zusammen, da war immer etwas los“, sagt Becker mit einem Lächeln im Gesicht. (Fabian Diekmann)