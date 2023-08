Melsunger Trainerin klagt über Verrohung auf dem Sportplatz

Initiative Fair Play Hessen hilft

+ © . Archivfoto: Matthias Freese Der Umgangston wird ruppiger: Jugendleiterin Vanessa Hübel wünscht sich die Besinnung auf Tugenden und Werte auf und abseits des Platzes. Das Bild ist ein Symbo © . Archivfoto: Matthias Freese

Sport verbindet. Zumindest in der Theorie. Tatsächlich wird der Umgangston an den Trainings- und Sportplätzen immer ruppiger.

Melsungen – Der Umgangston verrohe – zwischen den Eltern, den Trainern, Spielern und den Zuschauern – also in allen Bereichen. Das sagt Vanessa Hübel. Die 30-jährige Melsungerin ist seit 14 Jahren als Trainerin aktiv. Zu denken habe ihr unlängst der Umgang zwischen 14- und 15-Jährigen in der C-Jugend eines Vereins gegeben.

Dabei spiele es keine Rolle, um welchen Verein es gehe, diese Entwicklung könne vielfach beobachtet werden. „Die waren teilweise wirklich aggressiv untereinander“, sagt Hübel.

So ein scharfer Umgangston steigere die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation. Ihr Anliegen ist es, gegen diese Entwicklung etwas zu tun, noch mehr als bisher. „Mir war es schon immer wichtig, im Training nicht nur an Technik und Spielformen zu arbeiten, sondern auch an der Persönlichkeit.“

Seit Juni ist sie Jugendleiterin beim Melsunger FV 08. Nach der schweren Attacke in Frankfurt während eines Jugendfußballturniers hätten sie entschieden, unbedingt mehr machen zu wollen. „Da war der Vorstand um Nils Weigand, Gunter Gibhardt und Holger Rieman sofort meiner Meinung. Wir haben uns überlegt, was wir noch tun können.“

+ Setzt sich ein: Jugendleiterin Vanessa Hübel vom Melsunger FV 08 möchte für eine Veränderung im Umgang miteinander motivieren. © Melsunger FV

Auch in der Kabine mit den Kindern und Jugendlichen habe sie das Thema besprochen. „Wir sind jetzt Mitglied in der Initiative Fair Play Hessen.“ Mit der Mitgliedschaft gebe es zuallererst eine Tafel mit Verhaltensmaßregeln – den Spielregeln – die werde gut sichtbar aufgehängt. Natürlich sollten die Regeln umgesetzt werden, aber das passiere ja nicht einfach so: „Es reicht nicht, so eine Tafel aufzuhängen. Es sollte ja nicht darum gehen, sein Gewissen zu beruhigen. Wir wollen ja etwas verändern.“

Kinder lernen, Impulse zu kontrollieren

Für ihre Jugend habe sie beispielsweise ein Fair-Play-Treffen geplant. Ein Referent der Initiative komme in den Verein und es gebe einen Workshop zum Thema Gewaltprävention und Konfliktmanagement. „Wir wollen den Fair-Play-Gedanken festhalten und in unserem Umgang verankern, sagt die angehende Pädagogin – Hübel studiert Lehramt.

„Wir arbeiten mit den Kids an ihrer Impulskontrolle. Auch wenn Fußball emotional ist, müssen sie die einschätzen und sich kontrollieren können.“ Auch Provokationen haben sportliche Konsequenzen. Und die dürften nicht vor Erfolg halt machen. Auch der Trainingsbeste habe keinen Freibrief und komme eben mal nicht in den Kader. Solche Sanktionen würden aber nur nachhaltig Erfolg haben, wenn auch alle Vereine mitzögen.

Zu den Gründen der Entwicklung habe sie sich viele Gedanken gemacht. Beim Fußball werde der Schiedsrichter angegangen, es werde von der Seitenlinie reingebrüllt, lamentiert, Spieler rollten sich übertrieben theatralisch auf dem Platz umher. Leider auch bei den Profis, die ja Vorbild seien.

Jugendleiterin: Verhalten wurde viel zu lange toleriert

„Ich glaube, wir haben dieses inakzeptable Verhalten viel zu lange hingenommen und dadurch indirekt legitimiert. Erstaunlicherweise erleben wir ein solches Verhalten bei vielen anderen Sportarten wie Handball und Basketball nicht.“ Beim Fußball gehöre Trashtalk – also Sprüche klopfen – ja schon fast zum guten Ton.

„Das hat sich so etabliert, dass es schwer wird, alles anders zu machen. Aber wir müssen es angehen.“ Es brauche bessere Vorbilder – die Profis müssten sich ganz anders verhalten. Sie sei schon von einem 12-Jährigen geschubst worden, weil der nicht mit einer Schiedsrichterentscheidung von ihr einverstanden gewesen sei. Wo der das wohl her habe? „Der Fußballplatz sei auch nur Spiegel der Gesellschaft, wir brauchen ein gesellschaftliches Umdenken.“

Es klinge etwas abgedroschen, aber „wir müssen wieder mehr Wert auf Werte legen“. Das funktioniere nur, wenn in der Kita, in den Schulen, in den Vereinen, im Beruf und in den Familien ein gesunder Umgang etabliert werde. „Wir wollen das im Verein jetzt vorleben.“ Dazu gehört auch, einen Spieler sofort auszuwechseln. Falsches Verhalten müsse sanktioniert werden – sofort und immer, auch wenn es den Besten trifft. (Damai D. Dewert)