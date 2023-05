Melsunger Wiesn finden 2023 wieder statt

Fest im September

+ © Damai Dewert Karten gibt es am Bus: Jutta und Marco Hofmann von der Firma Eventsolution veranstalten in diesem Jahr die Melsunger Wiesn am ersten Septemberwochenende. © Damai Dewert

Vergangenes Jahr ist die Melsunger Wiesn ausgefallen. Doch mit neuen Veranstaltern soll das Oktoberfest dieses Jahr auf der Grasbahn wieder gefeiert werden.

Melsungen – Altes Konzept, neue Veranstalter: Wenn die Melsunger Wiesn Anfang September startet, wird es die erste sein für Marco und Jutta Hofmann von der Firma Chauffeur und Eventsolution mit Sitz in Melsungen.

Das zünftige Oktoberfest startet am Freitag, 1. September und endet am Sonntag, 3. September mit dem Familientag. Veranstaltungsort ist wieder das Grasbahngelände. Auch die Liveband steht mittlerweile fest: Für Musik und Gaudi sorgt die Oktoberfestband die „Lechis“.

Melsunger Wiesn: Karten gibt es am Wiesn-Shuttle

Für den Vorverkauf haben sich die Veranstalter etwas einfallen lassen: Karten gibt es am Wiesn-Shuttle. Der alte VW Bully macht richtig was her. In den Farben weiß und rot strahlt er schon weithin sichtbar. Der Bully wird laut Veranstalter Marco Hofmann zu den Feierabendmärkten auf dem Melsunger Marktplatz stehen. Diese finden jeden zweiten Dienstag im Monat von 16 bis 20 Uhr rund um das Rathaus statt.

Bei der Feier des MT-Fanclubs „Die Bartenwetzer“ wird der Bully genauso dabei sein, wie beim Heimspiel der Bundesliga-Handballer gegen Göppingen am Donnerstag, 1. Juni an der Rothenbachhalle in Kassel. Spielbeginn ist um 19.05 Uhr. Der Bully werde voraussichtlich ab 17 Uhr an der Halle sein, sagt Marco Hofmann. Der Fanclub feiert am Freitag, 19. Mai, ab 18 Uhr am Sand.

Karten gibt es online per E-Mail bei den Veranstaltern unter melsungen-wiesn@web.de. Reservierungen sind auch bei der Melsunger Kultur- und Tourist-Info am Markt möglich. Die Karten für Freitag und Samstag kosten jeweils 25 Euro. Einlass an beiden Tagen ist um 18 Uhr. Das Showprogramm startet um 20 Uhr.

Der Besuch des Familientags am Sonntag ist kostenlos. Der beginnt um 11 Uhr mit einem Gottesdienst. Im Anschluss gibt es ein umfangreiches Programm für die gesamte Familie, das noch im Detail vorgestellt wird.

Die Coronapandemie hatte dem bis dato beliebten und erfolgreichen Fest schwer geschadet. Es fand in den Jahren 2020 und 2021 nicht statt. Im Jahr 2022 hieß es im Mai noch, dass die Wiesn stattfinde, bis die Veranstalter im August die Reißleine zogen.

Melsunger Wiesn: Immer mehr als 1000 Besucher

Der Kartenvorverkauf sei schleppend verlaufen, da die Pandemie doch noch ihren langen Schatten über die Veranstaltung war. Bei der Melsunger Wiesn feierten in den Jahren zuvor schließlich mehr als 1000 Besucher im Festzelt.

Für dieses Jahr und folgende gab die Wiesn GbR die Veranstaltung an die Chauffeur und Eventsolution ab. Leider gab es auch in diesem Jahr Turbulenzen rund um das Melsunger Oktoberfest. Der Flugmodellsportverein FSM Melsungen 1969 hatte nach Bekanntwerden des Wiesn-Datums seinen großen Flugtag abgesagt. Dieser findet traditionell an besagtem ersten Septemberwochenende statt – war zuletzt wegen der Coronapandemie aber auch ausgefallen.

Kartenvorverkauf vor Ort: Jeden zweiten Dienstag im Mai, Juni, Juli und August ab 16 Uhr am Marktplatz, Freitag, 19. Mai, ab 18 Uhr am Sand, Donnerstag, 1. Juni ab 17 Uhr an der Rothenbachhalle in Kassel. (Damai D. Dewert)