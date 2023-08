Melsungerin bietet tiergestützte Therapie auf ihrem Hof an

Wenn Tiere Menschen helfen

+ © Damai D. Dewert Franziska Lassas bietet Therapien mit Tieren an. Die Melsungerin ist Sozialpädagogin, Pferdewirtin und Fachkraft für tiergestützte Intervention. © Damai D. Dewert

Die 31-jährige Franziska Lassas bietet in Melsungen eine Therapie mit Tieren an. So will die Sozialpädagogin Menschen helfen.

Melsungen – Die Tiere von Franziska Lassas helfen Menschen, gesund zu werden. Manchmal fühlen sie sich auch einfach nur besser. Die 31-jährige Sozialpädagogin bietet in Melsungen eine Therapie mit Tieren an – tiergestützte Intervention nennt sich das.

„Der Umgang mit Tieren kann Halt und Stabilität geben. Tiere schenken Aufmerksamkeit und Geborgenheit.“ Dass habe sie selbst während einer schweren Erkrankung erfahren.

Nun gibt sie ihr Wissen weiter. Auch wenn Lassas Schwerpunkt auf Pferden liegt – sie ist Pferdewirtin und Reittrainerin – arbeitet sie auf ihrem Hof vor den Toren Melsungens auch mit Hasen, Laufenten, Hühnern, einem Esel, Meerschweinchen und seit Kurzem auch mit Schweinen.

In einer zweijährigen berufsbegleitenden Fortbildung, aufbauend auf ihrem sozialpädagogischen Studium, bildete sie sich zur Fachkraft für tiergestützte Intervention weiter. Ihre Therapie richtet sich an Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Überwiegend seien ihre Klienten Kinder.

+ Die Ruhe weg: Zufrieden grunzt das Schwein bei den Streicheleinheiten. Viele Kinder mögen den Körperkontakt mit den massigen und relaxten Tieren. Bei unserem handelt es sich um Symbolbild mit Franziska Lassas und Kind. © Damai Dewert

So komme beispielsweise die Melsunger Fuldatalschule zweimal in der Woche mit jeweils etwa zehn Kindern und Eltern mit ihren Kindern.

Dabei passe nicht jedes Tier zu jedem Menschen und auch nicht jeder Mensch zu jedem Tier. Grundsätzlich müssten die Tier aber vom Charakter stabil sein und die Arbeit auch mögen – das Tierwohl sei ihr ein wichtiges Anliegen.

Wie empathisch Tiere sein könnten, zeige sich bei ihrem Esel. Der lasse sich von den Kindern streicheln, striegeln und ein Halfter anlegen, von den Erwachsenen lasse er sich das nicht gefallen. „Dann ist er schon ein bisschen störrisch.“, sagt die 31-Jährige und lacht. Aber die Tiere holten die Klienten eigentlich immer da ab, wo diese stünden.

Wie der Umgang mit den Tieren vonstattengehen soll, lasse sich zwar theoretisch planen, in der Praxis komme es dann aber auch mal anders. Manche Kinder beruhigten sich beim Beobachten der Tiere, andere suchten die körperliche Nähe, streichelten zum Beispiel gerne die Schweine, andere möchten die Hühner füttern oder auf dem Pony reiten.

Doch es gibt Wermutstropfen: Die Tiere seien bei der Betriebsversicherung und dem Veterinäramt als Therapietiere angemeldet. Empirisch sei die hohe Wirksamkeit der Therapie mit Tieren belegt, dennoch gebe es immer wieder Schwierigkeiten für Eltern bei der Kostenübernahme. Die Krankenversicherungen übernehmen die Leistungen nicht.

Vom Bund der Krankenkassen heißt es, es handele sich um nichtverordnungsfähige Heilmittel. Kostenträger könnten auch das Jugendamt und das Sozialamt beim Landkreis sein, die lehnten Anträge aber leider regelmäßig ab. Es handele sich immer um eine Einzelfallprüfung ohne Planungssicherheit für die Eltern,

Bisher habe sich auch trotz Einladung noch niemand ihren Hof und ihre Therapie angeschaut. Zum Wohl ihrer Patienten wünsche sie sich mehr Offenheit für solche alternativen Therapieformen.

An der Wirksamkeit von Logo- und Ergotherapie gebe es ja auch keinen Zweifel. Sie habe die Stundenpreise so knapp kalkuliert, wie irgendwie möglich. Allerdings koste der Unterhalt der Tiere natürlich auch viel Geld.

45 Minuten kosten bei Lassas 45 Euro. Das könnten sich dennoch viele Eltern nicht leisten.

+ Beruhigend: Das Füttern der Hühner wirke sich positiv auf Kinder aus, sagt Sozialpädagogin Franziska Lassas. © Damai D. Dewert

Es gebe regelmäßig Anfragen von Eltern, eine Therapie komme dann aber wegen fehlender Kostenträger nicht zustande. „Ich wünsche mir ein gesellschaftliches Umdenken. Wer sieht, wie glücklich die Kinder hier sind und wie viel die Therapie bewirkt, würde mir sicher zustimmen“, sagt sie.

Die Kinder und Jugendlichen, die zu ihr kommen, litten unter anderem unter Krankheitsbildern und Entwicklungsstörungen wie dem Fetalen Alkoholsyndrom (FAS), Autismus, ADHS, dem Downsyndrom und verschiedenen Traumata nach physischen und psychischen Misshandlungen. (Damai D. Dewert)