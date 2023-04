Melsungerin Simone Orlik hat ein Buch über die britische Lebensart geschrieben

Von: Barbara Kamisli

Teilen

Will ihre Erfahrungen teilen: Die Melsungerin Simone Orlik hat ein Buch geschrieben, das einen Einblick in die britische Art zu leben gibt. Das Foto entstand am Strand von Cornwall. © Foto: Privat

Durch ihren britischen Ehemann hat die Melsungerin Simone Orlik in Großbritannien ein Zuhause gefunden. In ihrem Buch beschreibt sie die britische Lebensart mit kleinen, teilweise kuriosen Geschichten.

Melsungen – Einen Blick über den Tellerrand will die Melsungerin Simone Orlik mit ihrem Buch „Very british – Mit britischer Lebensfreude durchs Jahr“ gewähren.

Die Inselbewohner seien in so machen Dingen entspannter unterwegs als unsereins, findet die Melsungerin. „Die Briten nehmen nicht alles so genau“, sagt Orlik, die es wissen muss, da sie mit einem Briten verheiratet ist.

Mit ihrem Buch gibt sie ihren Lesern einen Einblick in den Alltag der Briten, der geprägt ist von Tradition, aber eben auch von Unkonventionalität. Die Autorin führt mit ihrem Buch durchs Jahr. Gibt Ideen weiter, wie man die jeweilige Jahreszeit mit kleinen Dingen besonders gestalten kann.

Orlik zeigt das Leben der Briten auf sympathische Weise

Neben vielen stimmungsvollen Fotos bekommt der Leser durch zahlreiche kleine Geschichten, Rezepte und der ein oder anderen Kuriosität das Leben der Menschen auf der Insel auf sympathische Weise nahegebracht.

Kleine Unzulänglichkeiten, so vermittelt es Orlik, werden in Großbritannien nicht unbedingt negativ bewertet, sondern als Bereicherung empfunden.

In ihrem Buch kommt der Englische Rasen – der hierzulande ja gern als Synonym für den besonders gepflegten Garten benutzt wird – nicht vor. Vielmehr beschreibt sie die Cottagegärten als liebvoll arrangiertes Durcheinander, an dem auch tierische Besucher wie Bienen, Vögel und Kleintiere Gefallen finden.

Zwischendurch streut Orlik Bastelideen – etwa für ein Herbarium – und Rezepte ein, die Lust beziehungsweise Appetit machen, sie auszuprobieren.

Es muss nicht immer perfekt sein: Neues und Altes kombiniert, sorgt für Gemütlichkeit. © Privat

Idee zum Buch ist aus einem Blog entstanden

Eigentlich hatte sie gar kein Buch geplant, sagt Orlik. Doch durch ihren Blog tea-and-scones.de sei der Verlag auf sie aufmerksam geworden. „Die Idee hat mir gefallen“, sagt Simone Orlik, die als freie Redakteurin arbeitet.

Sie stammt vom Niederrhein und hat an verschiedenen Orten in den Niederlanden und der französischen Schweiz gelebt und ist durch ihren britischen Ehemann auch im Vereinigten Königreich zuhause.

„Heimat ist nicht unbedingt an einen bestimmten Ort gebunden“, sagt Orlik. Sondern es sei mehr ein Sammelsurium von Erlebnissen, Erinnerungen und Erfahrungen, die das Gefühl von Heimat vermitteln.

Ein Blick über den Tellerrand lohnt sich

Deshalb lohne sich der Blick über den Tellerrand. „Warum soll man sich nicht an den Traditionen und der Lebensweise anderer orientieren, wenn sie guttun.“

Mit ihrem Buch schafft sie genau das. Es macht Lust, auf einen Urlaub im Cottage, auf Tee mit Scones und Clotted Cream und auf ein bisschen weniger deutsche Gründlichkeit.

Das Buch: Simone Orlik, „Very british – Mit britischer Lebensfreude durchs Jahr“, Groh Verlag, 16 Euro, ISBN: 9783848501588 (Barbara Kamisli)