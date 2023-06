Mittwoch sind fast alle Apotheken im Schwalm-Eder-Kreis zu

Protesttag

+ © Dewert, Damai D. Aktionstag: Der Melsunger Apotheker Alexander Schröder unterstützt den Protest. Ein Betrieb sei angesichts der Kostensteigerungen betriebswirtschaftlich schwierig geworden. © Dewert, Damai D.

In den vergangenen Jahren sind nicht nur im Schwalm-Eder-Kreis viele Apotheken verschwunden. Mehrere Gründe machen die Branche unrentabel. Deswegen wehrt sie sich jetzt mit einem Protesttag.

Schwalm-Eder – Fast alle Apotheken im Landkreis bleiben am Mittwoch anlässlich eines bundesweiten Proteststags zu. Denn: Mit jeder verschwundenen Apotheke im Landkreis werden die Wege für die Menschen länger und die künftige Ansiedlung eines Arztes unattraktiver. In Morschen und Malsfeld gibt es keine Apotheken mehr.

Die Apotheken im Landkreis beteiligten sich an dem Protesttag, um auf die unbefriedigende Politik aufmerksam zu machen, sagt Dr. Alexander Schröder, Inhaber mehrerer Apotheken in Melsungen und Großenritte. Im Landkreis wurden in den vergangenen Tagen Flyer mit den wichtigsten Informationen zum Protest verteilt.

Seit 2010 hat jede fünfte Apotheke zugemacht

Seit 2010 sei die Zahl der Apotheken um mehr als 20 Prozent zurückgegangen, sagt Nils-Steffen Grönig von der Gensunger Edder-Apotheke. Viele Apotheken seien schon seit Jahren betriebswirtschaftlich nicht mehr rentabel. Junge Apotheker bevorzugten ein Angestelltenverhältnis. Der Lohn sei derselbe, aber das finanzielle Risiko entfalle.

Nachfolger ließen sich später oft meist nur schlecht finden. Schröder und Grönig kritisieren, dass es seit 2004 beziehungsweise 2013 keine Anpassung der Vergütung für rezeptpflichtige Arzneimittel mehr gegeben habe. Im selben Zeitraum seien aber die Kosten nach oben geschnellt. Allein die Löhne der Mitarbeiter seien um etwa 30 Prozent gestiegen.

Personalaufwand und Nachfolgersuche sind schwierig

Dazu komme der gestiegene Personalaufwand, sagt Schröder. Das Bundesgesundheitsministerium habe statt einer Anpassung jedoch verfügt, dass die Apotheken nach den Corona-Jahren einen Solidaritätszuschlag leisten sollen. „Wir müssen den Krankenkassen für zwei Jahre einen Zwangsrabatt einräumen. Das bringt viele von uns in echte Schwierigkeiten“, sagt Schröder.

Der Betrieb einer Apotheke lohne sich dann kaum noch. Die Apotheken konkurrierten mit dem Online-Handel, bauten digitale Angebote aus und deckten immer größer werdende Gebiete ab. So beschäftige er zusätzliche Fahrer, um die Menschen in Malsfeld und Morschen mit zum Teil lebensnotwendigen Medikamenten zu versorgen – so sie denn lieferbar sind. (Damai D. Dewert)