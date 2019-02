MT-Melsungen Einnahmen des Spiels für Musikprojekt 

Bundesliga-Handball für einen guten Zweck: Zu Gunsten der Fuldatal-Schule Melsungen spielte die MT Melsungen am Samstagabend in der Stadtsporthalle gegen den Zweitligisten TV Hüttenberg und gewann 24:20.

Melsungen. Der gesamte Erlös des Abends geht an die Schule. Auf Initiative des Rotary-Clubs Rotenburg/Melsungen wird ein musikpädagogisches Projekt für Schüler aus sozial benachteiligten Familien gefördert.

410 Zuschauer waren zum Benefizspiel gekommen. Der Erlös konnte am Samstag noch nicht genannt werden, weil auch die Einnahmen aus dem Verzehr an die Schule gehen. Schiedsrichter, Zeitnehmer und DRK-Helfer verzichteten auf einen Teil oder ganz auf die Honorare.

Es war ein schönes Handballfest, und der Star war am Ende WM-Teilnehmer Finn Lemke. Mit viel Geduld gab er freundlich lächelnd ungezählte Autogramme und ließ sich ebenso oft fotografieren. „Ein schönes, schickes Trikot“ – so begrüßte der MT-Handballer Natalie Kunold aus Schauenburg-Hoof. Sie hatte ein Trikot mit der Lemke-Aufschrift an.

Nach einer WM-bedingten Pause gab es endlich wieder heimischen Handball, das letzte Heimspiel hatte die MT Ende Dezember ausgetragen. Bevor am nächsten Sonntag der „dicke Brocken“ beim SC Magdeburg kommt, war der TV Hüttenberg für ein Hessenderby laut MT Hallen- und Pressesprecher Bernd Kaiser genau das Richtige.

Die Idee, mit MT-Handball benachteiligten Kindern zu helfen, hatte Conrad Fischer vom Rotary-Club Rotenburg/Melsungen. Mit der Fuldatal-Schule gebe es schon länger eine Partnerschaft, und es sei wichtig, diese Schüler in die Gesellschaft zu integrieren, sagte Fischer. „Gutes in der Welt tun“ – so lautet ein Motto der Rotary-Arbeit. Und die will nach den Worten Fischers das vorbildliche Engagement der Fuldatal-Schule weiter fördern. „Ich bin völlig begeistert“, sagte die Schulleiterin, Julia Butenhoff, „ohne Rotary hätten wir das Projekt gar nicht auf die Beine stellen können.“