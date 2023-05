MT Melsungen-Fanclub „Die Bartenwetzer“ feierte 20. Geburtstag

Handball

Lose: Mit dem Erlös aus dem Losverkauf werden die Flutopfer in Schuld unterstützt. Heike und Thomas Kühnel greifen zu. Gisela Rübenkönig ist mit den Losen unterwegs.

Die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Bartenwetzer-Fanclubs der MT Melsungen lockte auch ehemalige Spieler nach Melsungen. Zusammen mit Fans wurde auf die vergangenen Jahrzehnte geschaut.

Melsungen – Seit 20 Jahren besteht der MT Fanclub „Die Bartenwetzer“ in Melsungen. Dieser Geburtstag wurde am Freitag mit einer großen Party am Fuldaufer am Sand gefeiert.

Neben Bürgermeister Markus Boucsein, dem Vereinsvorsitzenden der MT Dr. Alexander Schröder und der MT Aufsichtsratsvorsitzenden Barbara Braun-Lüdicke gratulierten zahlreiche aktuelle und auch ehemalige Bundesligaspieler und Offizielle dem Club.

Ein besonderes Dankeschön kam von den Spielern der 2. Mannschaft, die in diesem Jahr den Aufstieg in die 3. Handballliga geschafft haben. Sie dankten für die Unterstützung durch den Fanclub.

„Siehst du, das bist du": Erinnerungen an der Bildwand: Bürgermeister Markus Boucsein, Nenad Vuckovic, Susanne Wädow, Tanja Knoth, Karin Wenderoth, Barbara Braun-Lüdicke, Carsten Wöhler und Marion Viereck.

Viele Fans erkannten sich auf Fotos der Vergangenheit wieder

In einem kurzen Rückblick ließen die Vorsitzende des Clubs Karin Wenderoth und ihre Vertreterin Marion Viereck einige wichtige Abschnitte aus der 20-jährigen Geschichte des Clubs Revue passieren.

Doch nicht nur von der Bühne gab es einen Rückblick, sondern auch auf mehreren Fotowänden rund um das Festgelände, präsentieren Wenderoth und Viereck Bilder aus der Erfolgsgeschichte des Melsunger Handballs. Die zahlreichen Besucher bestaunten die vielen Fotos. Immer wieder hörte man: „Siehst du, da sind wir auf dem Foto.“

So manche Erinnerung an Ereignisse der vergangenen 20 Jahre wurden da wieder wachgerufen. In ihrem Rückblick gingen die Frauen auf die vielen Aktionen außerhalb des Spielfelds ein, die vom Fanclub organisiert wurden.

Dazu gehörten auch das Backen von Kartoffelpuffern, Familienwanderungen und der Verkauf des Melsunger Handballtropfens, aber auch sehr oft die Betreuung der Spieler und ihrer Familien.

Mehrere ehemalige Spieler reisten extra zur Feier an

Frauenpower ist im Vorstand des Fanclubs angesagt. Sechs Frauen leiten erfolgreich die Geschicke des Clubs. Besonders freuten sie sich, dass mit Nenad Vuckovic der Ex-Kapitän der Handballer extra zum Geburtstag die eintägige Reise aus seiner Heimat in Belgrad nach Melsungen auf sich genommen hat.

Auch die beiden Aufstiegshelden Karsten Wöhler und Daniel Holl waren angereist, um zu gratulieren.

Vuckovic: „Es war für mich eine Verpflichtung zum Geburtstag zu gratulieren. Auch wir Spieler haben den Mitgliedern der Bartenwetzer sehr viel zu verdanken. Sie waren wie eine Familie für uns und haben uns unterstützt.“

Club sucht Nachwuchs für den Vorstand

Damit die Handballer weiterhin vom Fanclub unterstütz werden können, rief Marion Viereck dazu auf, dass sich noch mehr Mitglieder anmelden. Aber auch eine Verjüngung im Vorstand hält sie für nötig. Es wäre schade, wenn der Verein sich auflösen müsste, weil kein Vorstand mehr für eine Wahl zur Verfügung steht.

Dass sich die Verantwortlichen des Fanclubs nicht nur das Sportliche auf ihre Fahnen geschrieben haben, bewiesen sie auf ihrer Party. Marion Viereck betonte, dass von ihrem Club der Jugendförderverein der MT-Handballer stark unterstützt wird.

Spenden des Clubs gehen an Opfer der Ahr-Flutkatastrophe

Im Vorfeld der Veranstaltung haben sie bei den Melsunger Geschäftsleuten Spenden für eine Tombola gesammelt. Die Lose wurden zum Preis von zwei Euro pro Los verkauft. Gisela Rübenkönig ging mit einem Loseimer unter den Gästen herum.

Der Erlös geht an die Opfer der Ahr-Flutkatastrophe nach Schuld, einer sehr stark von der Jahrhundertflut betroffenen Gemeinde. Nach Schuld ist auch schon der Erlös von 4000 Euro eines Benefizspiels, das vom Fanclub organisiert wurde, gespendet worden.

Diskomusik vom DJ sorgte für Stimmung und Würstchen und Getränke waren ausreichend vorhanden. Zusätzlich hatten die Verantwortlichen für Cocktails, Brezeln und Käsespieße gesorgt. Bis weit nach Mitternacht wurde auf dem Gelände am Sand gefeiert. (Helmut Wenderoth)