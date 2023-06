MT Melsungen-Podcast „Fulle Power“ holt die Sportler aus den Trikots

MT Melsungen

Besonderer Gast zum Saisonfinale: MT-Trainer Roberto García Parrondo ist in der letzten Ausgabe für diese Saison bei Moderator Patrick Schuhmacher zu Gast.

Auf dem Feld zeigen die Handballer der MT Melsungen ihr Können. Doch was macht sie als Personen aus? Diese Frage beantwortet der MT-Podcast von und mit Patrick Schuhmacher.

Melsungen – Wie trinkt der Trainer der MT Melsungen eigentlich am liebsten seinen Rotwein? Welche Heimwerker-Themen beschäftigen ihn aktuell? Und was für Instrumente spielt er? Diese Fragen werden auf dem Handballfeld nicht beantwortet. Dafür aber im „Fulle Power“-Podcast der MT.

Dort sind jeden Monat Spieler, Trainer und Funktionäre des Handball-Bundesligisten zu Gast, die Einblicke in ihre sportliche Karriere und auch gelegentlich in ihr Leben abseits des Feldes geben.

Handball-Tagesgeschäft tritt beim Podcast in den Hintergrund

Zum Abschluss der Saison ist in dieser Woche der Trainer der MT, Roberto García Parrondo, bei Patrick Schuhmacher zu Gast. Der Moderator und Kommentator, der über 25 Jahre für verschiedene Radiosender wie FFH tätig war, ist vor drei Jahren mit der Idee zum Podcast an die MT herangetreten. „Das wurde begeistert angenommen“, sagt Schuhmacher.

Seine Idee dahinter: „Ich wollte die Sportler aus dem Trikot rausholen“, sagt der 49-Jährige. Deshalb tritt das Tagesgeschäft beim Podcast in den Hintergrund, damit die Hörer die Spieler auf einer persönlicheren Ebene kennenlernen können. So soll der Podcast nicht nur MT-Fans sondern auch Sport-Fans im Allgemeinen ansprechen.

Die Arbeit beginnt schon weit vor der Aufzeichnung der aktuellen Folge. „Ich habe bei der Auswahl der Gäste und Themen komplett freie Hand“, sagt Schuhmacher. Wenn der Gesprächspartner feststeht, recherchiert er vor allem den sportlichen Lebenslauf und gegebenenfalls das Herkunftsland.

Gespräche sollten persönlich aber nicht zu privat werden

So ging es zum Beispiel in der vorherigen Folge mit dem isländischen Kreisläufer Arnar Freyr Arnarsson darum, dass Arnarsson vermutlich Landwirt in seiner Heimat geworden wäre, wenn es mit dem Handball nicht geklappt hätte.

Im Gespräch ist es wichtig, nicht zu privat zu werden. „Ich hole mir für jede Folge Kommentare oder Anekdoten als Sprachaufnahme von anderen Spielern“, sagt Schuhmacher. „Das kann auch mal eine witzige persönliche Geschichte sein. Es soll aber niemand bloßgestellt werden.“

Konzentriert bei der Arbeit: Tonmeister Rolf Dressler sorgt hinter den Kulissen für eine saubere Aufnahme.

Schuhmacher und Dressler sind ein eingespieltes Team

Am Tag der Aufnahme finden sich Schuhmacher und der Tonmeister Rolf Dressler in der Geschäftsstelle der MT in Melsungen ein. Die beiden gehen gemeinsam den geplanten Ablauf durch, während Dressler die Mikrofone und die weitere technische Ausrüstung aufbaut.

Sobald alles eingerichtet und der Gast da ist, beginnt die Aufzeichnung. Schuhmacher und Dressler, der fast 40 Jahre Berufserfahrung hat und für Jazz-Produktionen mehrfach für Musikpreise nominiert war, sind mittlerweile ein eingespieltes Team. „Ich blende die Mikrofone ein und aus, achte darauf, dass die Lautstärke stimmt und hake nebenbei die Themenliste ab“, erklärt er.

Der Podcast wird vollständig auf Deutsch produziert. Das sorgt manchmal dafür, dass die Podcaster auf einen Gast warten müssen. „Parrondo war als Trainer der MT natürlich schon länger ein Wunsch-Gast, aber wir haben gewartet, bis er es auf Deutsch machen kann“, sagt Schuhmacher.

„Das wollte er auch unbedingt so.“ Parrondo ist seit 2021 in Deutschland, als er den Trainerposten bei der MT übernahm.

Podcast ist zum Beispiel für Autofahrten gemacht

Im Gespräch nutzt Schuhmacher „das typische Sport-Du“, wie er es nennt, um für eine lockere Gesprächsatmosphäre zu sorgen „Der Podcast ist nicht investigativ, deshalb muss ich mich nicht komplett distanzieren“, erklärt Schuhmacher. Da er aber auch nicht Teil der Mannschaft ist, nutzt er die respektvolle Du-Form.

Nach etwas mehr als 30 Minuten ist der Podcast im Kasten. „Am Anfang haben wir 60 Minuten gemacht, aber uns dann auf 30 Minuten geeinigt“, sagt Schuhmacher. „So können es Hörer gut auf dem Weg von und zur Arbeit hören.“

Service: Den „Fulle Power“-Podcast der MT Melsungen, inklusive der letzten Folge der Saison mit Roberto García Parrondo, gibt es auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. (Fabian Diekmann)