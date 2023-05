Nach Taten im Schwalm-Eder-Kreis: Mutmaßlicher Pädophiler in Untersuchungshaft

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Das Amtsgericht in Marburg. © Thorsten Richter

Der 34-Jähriger Tatverdächtige war am Donnerstag festgenommen worden. Nach Taten im Schwalm-Eder-Kreis wurde er nun der Haftrichterin vorgeführt. Sie erließ einen Haftbefehl wegen mehrerer Taten.

Schwalm-Eder/Marburg – Der mutmaßlich Pädophile, der am Donnerstag festgenommen wurde, befindet sich in Untersuchungshaft.

Der 34-jährige Beschuldigte ist am Freitag der zuständigen Haftrichterin des Amtsgerichts Marburg vorgeführt worden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Marburg, das Hessischen Landeskriminalamt (LKA) und die Polizeipräsidien Mittel- und Nordhessen mit.

Die Haftrichterin erließ den von der Staatsanwaltschaft Marburg beantragten Haftbefehl – unter anderem wegen des dringenden Tatverdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie des Herstellens kinderpornografischer Inhalte, jeweils in mehreren Fällen.

Im Zuge der Wohnungsdurchsuchung bei dem Beschuldigten am Donnerstag konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt werden, darunter insbesondere Datenträger sowie mobile Endgeräte. Diese werden nun ausgewertet, heißt es weiter.

Verdächtiger nutzte Internet-Communitys und Messenger-Dienste

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist der Beschuldigte dringend verdächtig, von Mitte November 2022 bis Mitte Mai 2023 über Internetcommunity-Plattformen und Messenger-Dienste Kontakt zu Kindern und Jugendlichen – alle weiblich – aufgenommen zu haben, heißt es in der Pressemitteilung.

Er soll die Mädchen dazu aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Sie sollten ihm davon sowie von sich selbst in sexuell motivierten Posen Fotos und Videos zu schicken. Der 34-Jährige trat dabei unter dem Namen „Boris“ auf.

Zudem soll sich der Beschuldigte in mehreren Fällen mit den von ihm kontaktierten Mädchen getroffen haben. Gegen Zuwendungen – wie Geld und Geschenke – soll er sexuelle Handlungen an ihnen vorgenommen haben.

LKA geht von mindestens elf Geschädigten aus

Derzeit ist laut LKA von mindestens elf geschädigten Kindern und Jugendlichen aus dem Schwalm-Eder-Kreis, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, Wiesbaden sowie Nordrhein-Westfalen und dem Saarland auszugehen.

Die Polizei hatte am Mittwoch mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem dringend Tatverdächtigen gesucht. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurde der 34-Jährige am Donnerstag in seiner Wohnung in Marburg festgenommen.

Kontakt: Mögliche Opfer können sich an das Polizeipräsidium Nordhessen wenden, Tel. 08 00/ 1 10 88 01 sowie 05 61/9 10 44 44. (William Abu El-Qumssan)