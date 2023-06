Nachruf: Trauer um den engagierten Mörscher Günter Görke

Von: Manfred Schaake

Günter Görke 2019 bei der Übergabe des Bundesverdienstkreuzes. (Archivfoto) © Hanna Maiterth

Günter Görke war ein Mörscher Urgestein. Für sein Engagement erhielt er den Ehrenbrief des Landes Hessen und das Bundesverdienstkreuz. Nun ist er im Alter von 77 Jahren gestorben.

Altmorschen – Trauer hat in Altmorschen die Nachricht vom Tod Günter Görkes ausgelöst. Er hat sich vorbildlich für seine Heimatgemeinde engagiert, war Träger des Ehrenbriefes des Landes Hessen und des Bundesverdienstkreuzes.

Görke wurde am 24. September 1946 geboren und starb am 26. Juni. Die Trauerfeier zur Einäscherung findet am heutigen Freitag ab 14 Uhr in der Friedhofskapelle Altmorschen statt.

„Er hat jedem Menschen geholfen“

„Günter Görke war ein Haydauer Urgestein, er hat jedem Menschen geholfen“, sagt der langjährige frühere Bürgermeister Joachim Kohlhaas (79) im HNA-Gespräch.

Görke war zum Beispiel Mitglied im Kuratorium Kloster Haydau. Kohlhaas: „Er hat bei allen baulichen Maßnahmen geholfen, Verdienste um die Johan Sutel-Ausstellung und das Heimag Zimmer.“

Der Altbürgermeister blickt dankbar zurück: „Günter Görke war einer meiner ersten Freunde, als ich aus dem Ruhrgebiet kam und 1974 Bürgermeister wurde. Er war auch einer der besten Mitglieder der SPD, er hat mich stets vorbildlich unterstützt.“

Görke engagierte sich über 40 Jahre ehrenamtlich

Nach dem Schulabschluss 1961 lernte Görke Werkzeugmacher bei der Firma Heimag, bestand die Meisterprüfung. Seit 1971 war er mit seiner Frau Erika verheiratet, die ihn stets unterstützte. Er hat einen Sohn und zwei Enkelsöhne.

„Sie haben sich fast 40 Jahre engagiert und dabei beeindruckende Spuren hinterlassen – Respekt für diesen unermüdlichen Einsatz“, sagte der heutige Regierungspräsident Mark Weinmeister, als er Görke vor vier Jahren das vom Bundespräsidenten verliehene Bundesverdienstkreuz überreichte.

Görke war viele Jahre Gemeindevertreter, von 1989 bis 1997 und erneut von 2011 bis 2016 Mitglied des Gemeindevorstandes und Erster Beigeordneter, danach wieder Gemeindevertreter und stellvertretender Vorsitzender des Parlaments.

Unter anderem war Görke Vogelschutzbeauftragter

Seit 1985 war er Vogelschutzbeauftragter. Im Förderverein Kloster Haydau arbeitete er seit 2003 im Kulturring mit, dem Kuratorium der Stiftung Kloster Haydau gehörte er seit 2013 an. Im DRK Morschen war er Vorsitzender und mit seiner Frau in der Flüchtlingshilfe aktiv. Im SPD-Ortsverein Altmorschen war er über 40 Jahre Vorsitzender.

Görke gehörte mehr als 30 Jahre der Prüfungskommission für Werkzeugmechaniker der IHK Kassel-Marburg an, war Vorstandsmitglied der Tourismus-Service-Erlebnisregion Mittleres Fuldatal, seit 1990 Mitglied des Kirchenvorstandes und über 30 Jahre stellvertretender Vorsitzender des Männergesangvereins 1875 Altmorschen.

Er war Fußballtrainer beim SV Konnefeld und beim TSV Altmorschen sowie Vorsitzender der Verbandsversammlung und des Vorstandes der Diakoniestation Fulda-Eder.

Die Glocke der alten Dorfkirche lag Görke am Herzen

Günter Görke war auch Glöckner der alten Dorfkirche, er hatte dieses Amt von Albert Wohlgemuth übernommen. Wer Görke einmal auf der steilen Sandsteintreppe hoch in die Glockenstube begleitete, der spürte sofort, dass ihm dieses Amt und diese Glocke ans Herz gewachsen waren. Die Glocke war für ihn ein wichtiges Stück Heimat, hat er 2019 im HNA-Gespräch betont.

Die 1772 von den Hombergern Christoph und Conrad Peter gegossene Glocke im Turm der alten Dorfkirche erklingt dreimal am Tag. Zu besonderen Anlässen hat sie Günter Görke geläutet, das elektrische Läutewerk eingeschaltet.

Pfarrer Helge Hofmann, der diese Aufgabe nun erfüllt, sagte gestern: „Sein Engagement als Glöckner im alten Kirchturm war für Günter Görke neben vielem Anderen Ausdruck seiner tiefen Verwurzelung mit seiner Heimat Altmorschen.“ (Manfred Schaake)