Neue Chronik zur 900-Jahrfeier von Lohre am Wochenende

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Teilen

Neuauflage: Zur 900-Jahrfeier haben unter anderem Richard Strack (links) und Norbert Rößler die Chronik auf den neusten Stand gebracht. Die Kirche im Hintergrund kommt darin natürlich auch vor. © William Abu El-Qumssan

Lohre feiert am Wochenende 900-Jahrfeier. Zu diesem Anlass gibt es eine neue Dorfchronik mit einem Blick in die Vergangenheit und ein vielfältiges Programm mit einer digitalen Ausstellung.

Lohre – Rund 380 Menschen leben in Lohre und werden am kommenden Wochenende den 900. Geburtstag des Felsberger Stadtteils feiern. Mit der Geschichte des kleinen Dorfs kennen sich Norbert Rößler und Richard Strack besonders gut aus. Sie haben in der Arbeitsgruppe „Chronik“ zur 900-Jahrfeier mitgewirkt.

Wir schauen mit den zwei Lohrern auf die Historie, was es aus den vergangenen 25 Jahren in die neue Chronik geschafft hat und was die Besucher bei der Video-Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus (DGH) am Wochenende erwartet.

Kirche in Lohre ist ein Hingucker

Noch heute ist sie ein Schmuckstück, die Kirche in Lohre. Gebaut wurde sie 1787/1788 als schlichter Saalbau, heißt es in der Chronik. Die zwei Glocken sind aber um einiges älter: eine aus etwa 1500, die andere aus 1754.

Die Kirche weist „zwei kunsthistorische Schätze“ auf: die beiden bunten Apostelfenster und die Wilhelm-Orgel. Beide Schätze mussten ebenso wie die Kirche mehrfach restauriert werden.

Die Kirche ist während des Fests geöffnet und kann besichtigt werden, sagen Strack und Rößler.

Der älteste Verein im Dorf: der Gesangverein Lohre 1845. Unser Bild zeigt Vereinsmitglieder 1995 beim 150-jährigen Jubiläum des Vereins. Der Verein löst sich Anfang 2020 mit Beginn der Corona-Pandemie auf – kurz vorm 175-jährigen Bestehen. © Repros: Norbert Rößler

Vereine und Sport beleben Lohre

In der Chronik vermerkt ist natürlich auch der Werdegang des Gesangverein Lohre 1845 – leider mit dem Schlusswort, dass sich der Verein im März 2020 aufgelöst hat. Zum Ende hin waren in dem „mit Abstand“ ältesten Lohrer Verein nur noch 13 Sängerinnen und Sänger dabei.

Allerdings gibt es auch positive Entwicklungen im Vereinsleben: Der Heimatverein Lohre hat sich im Mai 2019 gegründet. Der Verein möchte durch die Veranstaltung von Festen das Dorf neu beleben.

„Im Heimatverein sind vor allem junge Menschen um die 30 Jahre“, sagt Strack. Hintergedanke sei bereits bei der Gründung die Planung zur 900-Jahrfeier gewesen. Der junge Verein organisiert außerdem Dorfabende und trägt zur Dorfverschönerung bei.

Auch vom Sport wird Lohre belebt. Denn die Heimspiele des FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz (FeLoNi) werden auf dem Lohrer Sportplatz ausgetragen. „Die Sportler fühlen sich hier wohl“, sagt Rößler. Da der Platz keine Aschebahn hat, sind die Zuschauer viel näher an den Spielen dran.

Das Vereinsleben runden der Fischereiverein Karpfen Lohre und die Feuerwehr ab.

Alte Luftansicht vom Lohrer Sportplatz: Die Heimspiele des FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz (FeLoNi) finden heute dort statt. © Repros: Norbert Rößler

Lohre hatte früher große Vielfalt an Berufen

Die Arbeit an der Chronik hielt für Strack und Rößler auch einige Überraschungen bereit. „Es gab echt viele Dinge, die wir nicht wussten“, sagt Strack. Dazu gehört auch die ehemalige Berufsvielfalt in dem Dorf.

In Lohre gab es eine Molkerei und eine Wäscherei, es gab Schuster, Schneider, Schmiede und vieles mehr. In der Chronik ist eine Karte, die die ehemaligen Standorte der verschiedenen Berufe zeigt.

Bedauerlich finden die beiden Lohrer in diesem Zusammenhang, dass es mittlerweile nur noch zwei Landwirtschaftsbetriebe im Vollerwerb in Lohre gibt. Das seien früher natürlich mehr gewesen.

In Lohre wurde von 1950 bis 1960 Kirmes gefeiert. Unser Bild zeigt die Kirmesburschen 1955, hinten von links Willi Friedrich, Ernst Strack, Fritz Bringmann, Georg Schomberg. Vorne: Fritz Bachmann, Reinhard Strack. © Repros: Norbert Rößler

Digitale Ausstellung zeigt alte und neue Ansichten von Lohre

Gefeiert wird 900 Jahre Lohre am Samstag und Sonntag, 17. Juni und 18. Juni. Der Eintritt ist für alle Aktionen frei. Am Samstag startet das Programm um 14 Uhr mir einer Ausstellung zur Lohrer Geschichte im DGH.

Diese wurde von Rößler und Strack mit kuratiert. Es wird dort drei Filme zu sehen geben, die in Dauerschleife laufen. Einer zeigt 15 Minuten lang aktuelle Ansichten des Dorfes, unter anderem mit der Drohne aufgezeichnet.

In einem halbstündigen Film sind Aufzeichnungen der 875-Jahrfeier zu sehen. Außerdem läuft ein älterer Beitrag der Hessenschau der Rubrik „Aufbruch in den Alltag“ (AidA). In dem achtminütigen Ausschnitt wird Lohre als „kleine Perle in Hessens Norden“ bezeichnet.

Das Festprogramm startet am Samstag um 18 Uhr. Der Sonntag bietet zur Mittags- und Nachmittagszeit ein abwechslungsreiches Angebot für Kinder an. Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet unter zu.hna.de/lohre900. (William Abu El-Qumssan)