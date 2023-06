Neuenbrunslar wird immer häufiger überschwemmt

Überschwemmungen

+ © Bert Kniest Überflutete Straßen im Mai 2023: In Neuenbrunslar liefen mehrere Keller und Scheunen voll mit Wasser. (Archivfoto) © Bert Kniest

Erst im Mai liefen nach starkem Regenfall in Neuenbrunslar mehrere Keller voll. Überschwemmungen häufigen sich im Ort seit einiger Zeit. Trotz Lösungsansätzen reagiert die Stadtverwaltung nicht.

Neuenbrunslar/Deute – Hilmar Löber wohnt seit 47 Jahren in Neuenbrunslar. Der Felsberger Stadtverordnete hat in dieser Zeit schon mehrere Überschwemmungen miterlebt. Er sieht darin ein generelles Problem, das in den vergangenen Jahren aber schlimmer geworden ist.

Zuletzt kam es Anfang Mai zu Überschwemmungen. Um Weitere zu verhindern, sieht er Landwirte und die Stadt Felsberg in der Pflicht.

Letzte Überschwemmung erst 4 Jahre her

„Die Abstände zwischen den Überschwemmungen werden immer kürzer“, sagt Löber. „Vor der Sache Anfang Mai passierte es im Juli 2019. Das weiß ich noch ganz genau, weil mein Schwager an dem Tag Geburtstag hatte.“

Die Kita Sonnenschein war damals betroffen, ebenso wie der Bereich Lange Straße, Zur Heiligen Eiche und Zum Kreuzstein. Mehrere Keller waren laut Feuerwehr vollgelaufen, weil die umliegenden Felder und Flutgräben das Wasser nicht aufnehmen konnten.

+ Trügerische Idylle: Über die Felder von Deute in Richtung Neuenbrunslar (im Bild zu sehen) läuft bei Starkregen häufig Wasser, das zu Überschwemmungen führt. © William Abu El-Qumssan

Straßen an Feldern sind wunde Punkte

Die drei von Löber genannten Straßen grenzen an Felder in Richtung Deute – und liegen am Hang. „Ich sehe diese Bereiche als wunde Punkte“, sagt er.

2019 hatte der Stadtverordnete bereits im Parlament angeregt, dass etwas gegen die Überschwemmungen unternommen werden sollte. „Im Haushalt für 2020 waren auch 30 000 Euro vorgesehen“, sagt Löber. „Nur genutzt wurde es nicht.“ Die Stadtverwaltung äußerte sich dazu auf Anfrage nicht.

„Es muss auf jeden Fall ein Gutachten her“, sagt Löber. Nach seiner Einschätzung müsse entlang der Felder in Richtung Deute etwas getan werden. Die vielen großen Felder können bei Starkregen das Wasser nicht aufnehmen und es läuft bergab nach Neuenbrunslar.

Künstliche Regenrückhaltebecken könnten helfen

Der ehemalige Ortsvorsteher von Neuenbrunslar denkt dabei an künstlich angelegte Regenrückhaltebecken. Diese helfen, um große Mengen Regen, die in kurzer Zeit niederschlagen, aufzufangen. Eine andere Möglichkeit seien Flutgräben, möglichst an den Stellen, an denen die Felder an das Wohngebiet grenzen.

Gräben entlang der Deuter Straße wurden zwar neu ausgehoben, sind für Löber aber bei Weitem nicht ausreichend. So, wie sie jetzt angelegt sind, würden sie nur das Wasser ins Dorf leiten, wenn es stark regnet.

+ Der Sellengraben in der Dorfmitte: Hilmar Löber bei dem Kanal, der bei Überschwemmungen volllaufen soll. Er war bei der Überschwemmung im Mai aber voll mit Ästen und Schlamm. © Abu El-Qumssan, William-Samir

Übergelaufener Graben wurde nach Überschwemmung gereinigt

Einen anderen kritischen Punkt sieht Löber erst einmal behoben: Der Sellengraben, der unter der Dorfstraße durch und an dem Gelände von Landwirt Markus Dieling entlang läuft, ist bei den Regenfällen im Mai komplett übergelaufen. Bei dem Landwirt sei eine Getreidescheune komplett vollgelaufen.

Jüngst wurde der Graben wieder komplett von Bauhof-Mitarbeitern freigeräumt. Der Graben war komplett voll mit Schlamm und Pflanzenresten, sagt Löber.

Die Stadt äußerte sich nicht auf unsere Anfragen zu diesem Thema. (William Abu El-Qumssan)