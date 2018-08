Neues Angebot in Melsungen: Kreatives in der Postfiliale

Melsungen. In der Postfiliale Melsungen gibt es kreative Angebote. Es werden Stoffe und handgemachte Geschenkideen verkauft.

In der Postfiliale in Melsungen kann man nicht nur Briefmarken kaufen und Pakete abgeben. Seit Kurzem werden dort mit Liebe fürs Detail gestaltete Dinge wie Taschen, Kissen, Postkarten, Schmuck, Kuscheltiere und Stoffe zum Selbernähen verkauft.

Damaris Rohde, Gründerin des Melsunger Textiluntenehmens „damaris´remade“ lernte Zabi Aslami, den neuen Betreiber des Postladens, in einer Bar kennen. Aslami ist seit 30. Juni Postpartner und suchte Ideen für die leeren Stellflächen innerhalb seines Ladens. Der vorige Pächter hatte dort Elektrogeräte verkauft.

Beide einigten sich auf eine Testphase. Damaris Rohde bot ihre selbst genähten Kuscheltiere und individuell gestalteten, fair produzierten Taschen und Kissen aus Jeansstoff in Aslamis Laden an. Bei dem Stoff handelt es sich um Kleidung, die in Bangkok produziert wurde und aus verschiedenen Gründen wie Fehlproduktion und Verschnitt nicht für den Handel verwendbar ist. Die Stoffe werden in Bangkok zu fairen Bedingungen zu Taschen verarbeitet.

Fünf Frauen aus der Region haben die freie Ladenfläche in der Post angemietet und stellen dort ihre Produkte aus. Kunden können im Laden der Post stöbern und die Ware direkt vor Ort kaufen. Sie können die Herstellerinnen aber auch per E-Mail kontaktieren und die nach eigenen Vorstellungen abgeänderten Produkte in die Post bestellen. „Wir möchten die Menschen motivieren, Produkte vor Ort zu kaufen und nicht alles im Internet zu bestellen“, sagt Damaris Rohde. Es ist ihre erste Verkaufsfläche, da ihr Unternehmen zwei Jahre alt ist. „Damit wollen wir das Ladensterben in Melsungen etwas eindämmen“, ergänzt Zabi Aslami. Tanja Scharf vom „kreativen Stoffregal“ verkauft Stoffe zum Selbernähen. Damaris Rohde bietet Taschen, Kissen und Kuscheltiere aus verschiedenen Stoffen an. Julia Wenderoth der Firma „Frau Jott“ stellt kreative Karten, Grafiken und Kalligrafie aus. Des Weiteren werden Schmuck von „Juliekäfer“ und Karten, Verpackungen und Alben der Firma „Kreatives aus Papier“ angeboten.

Kuscheltiere und Taschen

Das sind die Anbieterinnen: • „damaris´ remade“ (Damaris Rohde) www.damaris-remade.jimdo.de • „das kreative Stoffregal“ (Tanja Scharf) www.das-kreative-stoffregal.de • „Frau Jott“ (Julia Wenderoth) www.frau-jott.de • „Juliekäfer“ (Julia Schoenewolf) www.juliekaefer.de • „Kreatives aus Papier“ (Christiane Boysen) www.kreativespapier.blogspot.com.

Von Lena Langhoff