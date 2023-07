NVV: Regiotram-Halt in Schwarzenberg steht im Fahrplan

Fahrplanwechsel im Dezember

+ © Damai D. Dewert Der Bahnsteig in Schwarzenberg ist fertig. Im Dezember sollen dort auch Züge halten. © Damai D. Dewert

Der Bahnhalt Schwarzenberg ist für den Fahrplanwechsel des NVV im Dezember berücksichtigt. Die Signalanlagen sollen demnächst installiert werden.

Schwarzenberg – Schon lange hoffen die Schwarzenberger, dass die Regiotram endlich in ihrem Ort hält. Im Dezember könnte das nun endlich Wirklichtkeit werden.

Der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) veröffentlichte kürzlich eine Vorschau auf die für Dezember 2023 geplanten Änderungen bei den Zugfahrplänen. Unter den Änderungen ist dort zu lesen: „Im Dezember 2023 geht der neue Halt Melsungen-Schwarzenberg in Betrieb. Er wird von allen Regiotrams der Linie RT 5 bedient.“

Noch im Mai sah es – wie berichtet – so aus, dass sich die Fertigstellung und Inbetriebnahme des Bahnhofs in Schwarzenberg ein weiteres Mal verzögert. Als Grund wurde damals in E-Mails von der Deutschen Bahn (DB), die der HNA vorlagen, angegeben, dass nötige Streckensperrungen nicht möglich seien. Unter anderem, weil durch die Sanierung der Schnellfahrstrecke Kassel–Fulda, die Strecke Kassel–Bebra an der Melsungen liegt, nicht gesperrt werden kann. Das ist aber zur Installation der Signalanlagen nötig, hieß es in unserer Berichterstattung im Mai.

Schwarzenberg: Testlauf für Signalanlage im Dezember

Auf Nachfrage der HNA beim Nordhessischen Verkehrsverbund hieß es: „Wir gehen seitens des NVV unverändert davon aus, dass der Regiotram-Halt in Schwarzenberg im Dezember 2023 in Betrieb genommen wird.“

Schwarzenbergs Ortsvorsteher Timo Riedemann teilte auf HNA-Anfrage mit, dass er im Juni ein Schreiben von Ministerpräsident Boris Rhein erhalten habe, in dem dieser ihm mitteilte, „dass die Strecke am 16. und 17. Dezember 2023 gesperrt werde, um die Signalanlage anzulernen.“

Halt in Schwarzenberg: Ortsvorsteher vorsichtig optimistisch

Die Schnellfahrstrecke Kassel–Fulda bleibt laut Internetseite der Deutschen Bahn bis 9. Dezember gesperrt. Im Laufe des Sommers sollen nach Informationen von Timo Riedemann die Arbeiten zur Installation der Signalanlagen beginnen. Wie berichtet, hatte Ortsvorsteher Riedmann Anfang März NVV, Deutsche Bahn und Landesregierung angeschrieben.

Der Ortsvorsteher ist vorsichtig optimistisch, was die Inbetriebnahme des Haltes in Schwarzenberg angeht. „Ich glaub es eigentlich erst, wenn der erste Zug wirklich hält“, sagt er. Seit fast 30 Jahren bemühen sich die Schwarzenberger um einen Haltepunkt für die Bahn.

Die Bahnsteige seien bis auf wenige Kleinigkeiten fertig, das Baucontainerdorf bis auf einen abgebaut. „In dem lagert jetzt noch das Material für die restlichen Arbeiten.“ (Barbara Kamisli)