Ölspur durch die ganze Melsunger Innenstadt

Am Donnerstagmorgen um kurz nach 7 Uhr bemerkten Autofahrer eine Ölspur in Melsungen, die sich von Schwarzenberger Weg bis zum Obermelsunger Kreisel ausdehnte.

Da die rutschige Spur immer wieder auch in die Haltebuchten der Linienbusse einschwenken, vermuten Polizei und Feuerwehr, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen Bus handelt. An der Einfahrt zum Busbahnhof an der Einmündung der Straße Zum Pfieffrain in die Bahnhofstraße war die Verschmutzung besonders stark.

Die Feuerwehr Melsungen und auch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs waren mit jeweils zwei Fahrzeugen unterwegs, um die Spur abzustreuen bzw. zu beseitigen. Mit Ölbindemittel und einem flüssigen Bindemittel wurden die Spuren abgestreut und abgestumpft. Durch den starken Berufs- und Schülerverkehr zu dieser Uhrzeit kam es zu einigen Behinderungen im Verkehr durch Melsungen. Immer wieder ließen die Einsatzkräfte den Verkehr passieren, so dass es nicht zu einem Riesenstau kam.