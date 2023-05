Ortsdurchfahrt Adelshausen: Mehr Kontrollen erwünscht

Von: Manfred Schaake

Teilen

Zufrieden mit dem Ablauf: Polier Wolfgang Lesche (rechts) und Rolf Hesse vom Bauamt Melsungen. Kanäle und Leitungen werden neu verlegt. © Manfred Schaake

Die Ortsdurchfahrt Adelshausen wird seit zwei Monaten saniert. Die Anwohner beobachten viele Fahrzeuge, die unberechtigt über den Wiesenweg fahren.

Adelshausen – Über zwei Monate nach Baubeginn geht es richtig rund auf der Großbaustelle der Bundesstraße 487 in Adelshausen. Auch Ortsvorsteher Wolfgang Fröhlich ist zufrieden: „Die Anwohner arrangieren sich mit der Baufirma, das läuft alles gut, allerdings fahren immer noch zu viele Nicht-Anlieger unberechtigt über den Wiesenweg.“ Der ist – wie mehrfach berichtet – nur für Anlieger, den Bus, Rettungsdienst und Feuerwehr frei.

Das Ordnungsamt der Stadt Melsungen erklärt dazu auf Anfrage: „Wir sind regelmäßig in Adelshausen und kontrollieren.“ Vergehen werden mit 50 Euro geahndet.

Die sehr stark belastete Ortsdurchfahrt wird, wie berichtet, auf einer Länge von 700 Metern 1,10 Meter hoch von Grund auf erneuert. 2,9 Millionen Euro werden investiert. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Melsungen, der Stadtwerke und Hessen Mobil. Ziel ist, die neue Straße Anfang bis Mitte Dezember 2023 für den Verkehr freizugeben.

„Es läuft gut, wir sind in der Zeit“, sagt Rolf Hesse, der stellvertretende Leiter des Bauamtes der Stadt Melsungen. „Es ist alles positiv, eine schöne Baustelle“, freut sich auch Wolfgang Lesche, Polier des Bauunternehmens aus Wehretal, das den Auftrag nach öffentlicher Ausschreibung erhalten hatte. „Ich gehe zu jedem Anwohner und stimme die Hausanschlüsse ab“, erläutert Lesche.

Hier beginnt die Vollsperrung der Bundesstraße in Adelshausen: Im Bild der Ortseingang aus Richtung Spangenberg. © Manfred Schaake

80 Zentimeter Durchmesser hat der große Kanal, 60 Zentimeter der kleinere. Es gebe, so betont Hesse, keine Beschwerden und seitens der Bevölkerung auch keinen Anlass zur Kritik, „und das ist immer erfreulich.“ In einer Ortsbeiratssitzung vor Baubeginn waren die Adelshäuser ausführlich über die Bauabläufe informiert worden. „Wir haben am Ende eine schöne neue Bundesstraße und dafür einen kaputten Wiesenweg, wer saniert am Ende den Wiesenweg?“ So äußerte Ortsvorsteher Fröhlich seine Sorgen im HNA-Gespräch.

Die Fahrbahndecke sei nicht geeignet für den Schwerlastverkehr. Dazu gibt es nach Rückfrage der HNA eine deutliche Aussage von Rolf Hesse: „Das Baumaterial muss über die Baustelle angeliefert werden.“ Eine weitere Klage des Ortsvorstehers: „Es fahren nach wie vor zu viele Nicht-Anlieger über die Umleitungsstrecke, es sollte stärker kontrolliert werden.“

Jeder Verstoß werde mit 50 Euro Verwarnungsgeld geahndet, heißt es beim Ordnungsamt der Stadt Melsungen auf Nachfrage, und: „Wir kontrollieren regelmäßig in Adelshausen, und auch die Polizei kontrolliert.“ Zur Zahl der Verstöße will man sich nicht äußern, es heißt lediglich: „Sie halten sich in Grenzen.“ (Manfred Schaake)