Rund 700 Besucher feiern Reiner Irrsinn im Melsunger Schlossgarten

Viele waren begeistert von der Show

+ © Hanne Braun Bester Laune im Schlossgarten waren von links: Ruth Engelhardt, Uwe Nothnagel, Marion Eberhardt, Birgit Lindner und Claudia Haupt. © Hanne Braun

Wahrscheinlich war der Schlossgarten noch nie so voll in diesem Jahr. Und vermutlich wurde noch nie so inbrünstig mitgesungen: Reiner Irrsinn begeisterte in Melsungen.

Melsungen – Zur Reiner-Irrsinn-Show kamen rund 700 Freunde der Unterhaltungsmusik, und sie kamen bei schönstem Wetter voll auf ihre Kosten. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause ist der gebürtige Homberger wieder auf vielen Bühnen unterwegs, auch wenn er für alte Fans kaum wiederzuerkennen ist.

Er trägt zwar noch den altbekannten Flokati-Fellmantel, aber nur zu Beginn, und kaum hat er ihn abgelegt, erscheint ein schlanker, wohlproportionierter Körper in einem roséfarbenen Glitzeranzug. Die Show lief dann auch unter dem Titel „Ich will glitzern“.

+ Entertaner Reiner Irrsinn. © Hanne Braun

Durch eine Magenverkleinerung hat Reiner Irrsinn 80 Kilogramm abgenommen, und das soll noch nicht das Ende der Veränderungen sein: Dazu präsentiert der frühere Glatzkopf volles, dunkelblondes Haar, natürlich Kunsthaar.

Die Musik des 49 Jahre alten Entertainers ist allerdings von alter Qualität, wie sie seine Anhänger lieben. Es ging gleich los mit „Ein Bett im Kornfeld“, und es folgte eine Reise durch die Schlagerwelt, die in erster Linie von schnellen, starken Rhythmen und Mitsingangeboten geprägt war. Keinesfalls fehlen durfte das besonders umjubelte „Layla“, das wegen seines schlüpfrigen Textes anderswo verpönt ist. Das wurde sogar viermal wiederholt. Dazu Klassiker wie „Mona Lisa“, „Viva Colonia“, „Anita“, „Hey Jude“ und viele mehr.

„Die Stimmung ist sehr gut und der Höhepunkt war Layla“, sagt Tanja Schilder aus Spangenberg-Pfieffe. „Das Wetter hat gepasst und wir kommen immer wieder.“ Dies war auch die einstimmige Meinung vieler Besucher. „Es war ein schöner Abend“, sind sich Ruth Engelhardt, Uwe Nothnagel, Marion Eberhardt, Birgit Lindner und Claudia Haupt einig. Die fünf Melsunger saßen zwar nicht in den ersten Reihen, was der guten Stimmung aber keinen Abbruch tat.

+ Feierten ausgelassen mit: von links Kerstin Hupfeld, Sindy Marx, Catharina Momberg sowie Sabrina und Lorenzo Denner. © Hanne Braun

Flankiert wurde Irrsinn von den Sängerinnen Katja Kaiser aus Frielendorf-Verna und Stefanie Lindenau aus Melsungen, die, gekleidet in ein paillettenbesetztes Minikleid und ein silbernes Flatter-Etwas, immer wieder ins Publikum abtauchten und die ohnehin schon in Wallung befindlichen Leute zum Mitsingen animierten. Und die Tanzfläche vor der Bühne erlebte einen selten gesehenen Ansturm. Viele Handy- Taschenlampen und Feuerzeuge leuchteten bei: „Ich mach für Dich das Licht an“.

Dirk Schaller, wie Reiner Irrsinn mit bürgerlichem Namen heißt, fragte einmal scheinheilig: „Wollt ihr eine Pause?“, was mit einem einstimmigen „Nein“-Aufschrei beantwortet wurde. So ging es weiter mit „Rosie, Skandal im Sperrbezirk“, „Oh, wie ist das schön“, „Atemlos“, „Deine himmelblauen Augen“ und vielen weiteren, wohlbekannten Weisen, von denen das Publikum gar nicht genug bekommen konnte und die Musiker zu einem kräftezehrenden, zweieinhalbstündigen Auftritt antrieb.

+ Ein fan-nahes Konzert: Besucher Thomas Schweinsberg und Sängerin Stefanie Lindenau bei der Reiner-Irrsinn-Show. © Hanne Braun

Beim großen Finale wurden noch mal alle Besucher eingeladen vor die Bühne zu kommen, es wurde getanzt und gesungen bis zum letzten Akkord um 22 Uhr.

Auch Veranstalter Marco Hofmann zeigte sich zufrieden: „Die Halbzeitbilanz fällt hervorragend aus, alles was wir verändert haben wird super angenommen.“ (Hanne Braun)