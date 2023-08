Sanfter Druck statt Nadeln: Michelle Frey aus Kirchhof vereint verschiedene Therapieformen für Pferde

Von: Lena Langhoff

Statt mit Nadeln arbeitet sie mental und mit sanftem Druck der Finger, um bei Pferden Blockaden aufzuspüren und zu lösen: Michelle Frey aus Kirchhof bietet die akupunkturorientierte Energiearbeit für Pferde an.

Kirchhof – Wenn Tierärzte bei der Behandlung nicht mehr weiter wissen, kommt Michelle Frey aus Kirchhof ins Spiel. Die 43-Jährige bietet die sogenannte akupunkturorientierte Energiearbeit (AOE) für Pferde an. Es geht um das Aufspüren und Lösen von lokalen Blockaden wie beispielsweise in Muskeln und Organen.

Voraussetzung ist eine tierärztliche Diagnose, die die klassischen Symptome – wie beispielsweise Parasiten oder ein Hufgeschwür – ausschließt. Auch bei unklaren Diagnosen, chronischen Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten und zur Vorsorge werde die Methode angewandt, sagt Frey.

Schonende Therapieform: Mentale Arbeit statt mit Nadeln oder zusätzlichen Medikamenten

„Die AOE ist eine schonende Therapieform funktioneller Störungen der Gelenke, Organe, Muskeln und Körperareale“, erklärt die 43-Jährige. „Ich arbeite nur mental und ohne Nadeln, um die Probleme des Pferdes zu beheben.“

Basierend auf der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) verbindet die AOE Elemente wie Akupunktur, Chiropraktik, Osteopathie und Physiotherapie, sagt Frey. Der Grundsatz dabei lautet: Ist der Körper gesund, kann die Lebensenergie frei und ungehindert fließen.

„Deswegen ist es auch mein Ansatz, die Ursache der Beschwerden und nicht einfach nur Symptome zu bekämpfen“, sagt Frey.

Beim Pferd gebe es auf jeder Körperseite mehr als 150 Punkte, die auf Schmerzreaktionen untersucht werden. Nach eingehender Untersuchung mittels kinesiologischem Muskeltest (siehe Hintergrund) wird am Pferd die höchste Priorität aufgrund der Schmerzreaktionen ermittelt und zielgerichtet behandelt.

Der kinesiologische Muskeltest

Die Kinesiologie ist eine Disziplin der Alternativmedizin. Mithilfe des kinesiologischen Muskeltests wird abgefragt, welche Probleme beispielsweise ein Pferd hat. Der Test ist aber auch auf andere Lebewesen anwendbar, erklärt Michelle Frey. Grundgedanke ist, dass der Körper durch den Test zurückmeldet, was ihm fehlt oder nicht guttut. Der Therapeut kann den Test sowohl in Körperkontakt mit dem Tier als auch an sich selbst ausüben. (lla)