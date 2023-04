Schwalm-Eder-Kreis: Frau nach Corona an chronischer Erschöpfung erkrankt

Von: William-Samir Abu El-Qumssan

Sie hat nach langer Krankheit wieder an einem Wettkampf teilgenommen: Corinna Friedrich-Büder hält eine Vortragsreihe in Melsungen über das Chronic Fatigue Syndrome. Sie war nach einer Corona-Infektion selbst daran erkrankt. © William Abu El-Qumssan

Corinna Friedrich-Büder infizierte sich zweimal mit Corona. Danach litt sie Monate an chronischer Erschöpfung. Das morgendliche auf Aufstehen wurde zum Kraftakt.

Melsungen/Großenenglis – Für chronische Erschöpfung bei Menschen gibt es viele verschiedene Gründe. Für Corinna Friedrich-Büder aus Großenenglis war eine Corona-Infektion der Grund. Ihre Erkrankung ging soweit, dass für die 32-Jährige alltägliche Routinen zu unlösbaren Aufgaben wurden.

Zu diesem Thema hält die Ernährungsberaterin in Melsungen ab Donnerstag, 27. April, drei Vorträge. Wir haben vorab über ihren Kampf zurück ins normale Leben gesprochen und wie es ihr in den schlimmsten Momenten ging.

Frau Friedrich-Büder, Sie waren über Monate bettlägerig und wussten nicht warum. Mit welchem Wort würden Sie diese Zeit beschreiben?

Verzweiflung. Pure Verzweiflung.

Heute sind Sie schlauer.

Ja, heute weiß ich, dass ich an ME/CFS erkrankt war. Das steht für Myalgische Enzephalomyelitis/Chronisches Fatigue Syndrom. Man kann es auch chronische Erschöpfung nennen. Im Körper sind dabei vielschichtige Systeme betroffen und nicht nur beispielsweise ein Organ. Und welche Bereiche im Körper betroffen sind, variiert von Patient zu Patient.

Sie sagen, sie „waren“ erkrankt. Sehen Sie sich wieder als geheilt an?

Ich würde sagen, dass ich bei etwa 90 Prozent meiner ursprünglichen Energie bin. Ich brauche immer noch meine Ruhephasen, und das können auch mitten am Tag mal drei Stunden sein. Da nehme ich mich dann raus aus allen Reizen und mache mir maximal ruhige Musik auf die Ohren. Einteilung der Energie ist aber generell für alle Menschen ratsam, auch für gesunde.

Zur Person Corinna Friedrich-Büder (32) wohnt mit ihrem Mann im Borkener Ortsteil Großen-englis. Sie ist Ernährungsberaterin und Personal-Trainerin. Seit ihrer Erkrankung an chronischer Erschöpfung arbeitet sie auch als Chronic Fatigue Coach und hält dazu Vorträge. Sie ist Extremsportlerin und begeisterte Karnevalistin.

Reize sind bei ME/CFS also ein großes Problem?

Die Betroffenen haben meist eine Belastungsintoleranz. Schon bei geringsten Belastungen kann es so zu einem sogenannten Crash kommen, von denen man sich dann tagelang, manchmal sogar wochenlang wieder erholen muss. In extremen Fällen gehen Menschen zu Fuß noch in eine Reha, kommen aber im Rollstuhl wieder raus, weil Aktivierung beim Chronischen Fatigue Syndrom komplett kontraproduktiv ist.

Wie schwer war es für Sie als ambitionierte Sportlerin, mit diesen Einschränkungen klar zu kommen?

Da kamen mir schon sehr negative Gedanken über das Leben, die ich wirklich nicht haben wollte. Und es hat mich sehr überrascht, dass die kamen, weil ich ein sehr lebensbejahender Mensch bin. Doch es kamen durch die Erkrankung Symptome einer Depression hinzu.

Wie kam es zu Ihrer Erkrankung an ME/CFS?

Durch Corona. Es kann aber auch durch andere Virus-Infektionen ausgelöst werden, wie dem Epstein-Barr-Virus – bekannt als Pfeiffersches Drüsenfieber. Im Dezember 2021 hat es mich das erste Mal mit Corona erwischt. Schon da habe ich gemerkt, dass ich immer vergesslicher und unkonzentrierter wurde. Das war ein schleichender Prozess. Ich habe dann nach der Infektion mit Sport wieder angefangen, war aber wesentlich schneller erschöpft, vor allem mental. Nach drei Monaten ging es dann weiter bergab mit der Erschöpfung. Im Juli 2022 habe ich dann die zweite Corona-Infektion mitgenommen. Und davon hab ich mich dann erst mal nicht mehr erholt. Ab da war ich bettlägerig.

Auf Ihren geschwächten Körper kam dann also noch eine Infektion drauf.

Virale Infekte wie Corona sind krasse Nährstoffräuber. Mir war es nicht mehr möglich, über meine Ernährung und mit Nahrungsergänzungsmitteln meine Nährstoffmängel abzudecken. Dafür brauchte ich dann eine Infusionstherapie mit Nährstofflösungen.

Können Sie Ihren Zustand in den akuten Monaten beschreiben?

Man kann es sich so vorstellen, dass ein Handy-Akku nur bis 20 Prozent lädt. Mit diesen 20 Prozent muss dann über den Tag gut hausgehalten werden. Leider hatte ich auch regelmäßige Crashs. Allein schon, wenn ich die vielen Studien zu meinen möglichen Erkrankungen gelesen habe. Davon musste ich mich tagelang erholen. Ich habe nur einmal die Woche duschen können und musste mich dann drei Tage lang ausruhen, weil selbst das zu anstrengend war. Simple Tagesabläufe habe ich nicht steuern können. Ich bin sehr aktiv, bin auch mal eine Quasselstrippe und gehe gerne über Tisch und Bänke. Davon war nichts mehr übrig.

Gibt es noch schlimmere Fälle?

In manchen schweren Fällen ist es schon zu viel, morgens aus dem Bett aufzustehen und sich die Zähne zu putzen. Solche stark pflegebedürftigen Fällen betreue ich als Coach aber nicht. Das traue ich mir ein stückweit auch einfach nicht zu. Für eventuelle Notsituationen bin ich nicht ausgebildet.

Das ist für das Umfeld von Betroffenen sicher auch keine leichte Situation.

Das Umfeld ist komplett hilflos. Und daher kann ich Betroffenen nur empfehlen, das Umfeld mit ins Boot zu holen, um Akzeptanz und Verständnis zu erzeugen. Bildhafte Vergleiche helfen, dem Kind einen Namen zu geben.

Wie waren Ihre Erfahrungen mit Ärzten, was diese Erkrankung angeht?

Es ist schwierig, Ärzten zu erklären, was genau mit einem nicht stimmt, vor allem, weil ich nicht mehr in der Lage war, zusammenhängende Sätze zu sprechen. Beim großen Blutbild lässt sich da häufig nichts erkennen. Ich hatte keinen überschießenden Entzündungswert und keine offensichtlichen Mängel.

Kamen die Ärzte beim Blick auf Long- und Post-Covid nicht weiter bei Ihrer Behandlung?

Long-Covid bezeichnet Beschwerden, die wenigstens vier Wochen nach der Infektion bestehen. Post-Covid betrifft diejenigen, die wenigstens zwölf Wochen nach der Infektion noch Beschwerden haben. Ab dem sechsten Monat kann dann von ME/CFS gesprochen werden. Das hilft zwar bei der Einordnung, aber nicht bei Suche nach Mitteln und Wegen, die helfen.

Aber Sie sind beim Studienwälzen dann doch auf etwas gestoßen?

In einer Studie der Universität Tel Aviv habe ich mich dann das erste Mal verstanden gefühlt. Darin stand, dass die Viren, die über die Atemwege in der Nase aufgenommen werden, den Frontallappen im Hirn schädigen können. Und dort sitzt unser planerisches Denken, unsere Persönlichkeit, unsere Emotionen und unser Energiezentrum. Deshalb greift diese körperlicher Erkrankung auch auf das Mentale über. Aber depressive Stimmung ist auch ein Symptom davon, da der Hirnstoffwechsel durcheinandergerät.

Was hat bei Ihnen dann geholfen?

In meinem Fall hat die hyperbare Sauerstofftherapie zu einer großen Veränderung geführt. 2,5 Stunden täglich in einem Zeitraum von vier Wochen habe ich diese Therapie gemacht. Man sitzt da in einer Druckkammer und wird einem Druck von 1,4 bar ausgesetzt. Die habe ich von Mitte September bis Mitte Oktober gemacht. Außerdem war ich einmal im Monat in Gesprächstherapie wegen der depressiven Nebenwirkungen der Erkrankung.

Konnten Sie danach wieder ins „normale“ Leben zurückkehren?

Der Vorhang hat sich so langsam gelichtet. Ich konnte wieder mehr Tätigkeiten nachgehen. Und seit Januar bin ich wieder einigermaßen auf den Beinen.

Sie haben auch schon wieder an einem Wettkampf teilnehmen können.

Ja, ich habe wieder einen Hindernislauf machen können. Auf sieben Kilometern ging es über rund 20 Hindernisse.

Sonst sind Sie auf über 20 Kilometer langen Strecken am Klettern und Hangeln. Was bedeutet dieser erste Erfolg jetzt für Sie?

Das ist ein Geschenk. Und da sind Zeit und Platzierung erst mal völlig egal. Ich kann da jetzt sowieso noch keine Wunder erwarten. Im vergangenen Jahr habe ich fast alles an Muskulatur verloren.

Diese Zeit muss Ihnen wie eine Ewigkeit vorgekommen sein.

In dem Moment, ja. Es kam mir vor, als wäre die Zeit stehen geblieben, während draußen vor der Haustür das Leben normal weitergeht. Rückblickend kommt mir die Zeit aber gar nicht so lange vor. Bei mir ging das alles noch verhältnismäßig schnell vorüber. Es gibt ja Betroffene, die sind teilweise bereits über Jahre krank.

Drei Vortragstermine in Melsungen Die dreiteilige Vortragsreihe von Corinna Friedrich-Büder in Melsungen findet donnerstags statt. Sie beschäftigt sich mit den Schwerpunkten „Was tun bei anhaltender Erschöpfung“ (27. April), „Wie kann funktionelle Ernährung helfen“ (4. Mai) und „Wie beruhige ich mein zentrales Nervensystem“ (11. Mai). Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Jede Veranstaltung dauert eine Stunde und endet mit einer offenen Fragerunde. Treffpunkt: Gesunder Schwalm-Eder-Kreis+, Sandstraße 9. Die Teilnahmegebühr beträgt jeweils fünf Euro. Anmeldung unter Tel. 0 56 61/9 05 02 90 oder hier.

Wo sehen Sie als Coach ihre Aufgaben für andere Erkrankte?

Ich möchte eine unterstützende Hand bieten. Vor allem für Frauen, aus dem Grund heraus, dass ich selbst eine Frau bin und mich somit besser in den Körper anderer Erkrankten hineinversetzen und mit viel Empathie auf sie zugehen kann. Mir ist dabei auch ganz wichtig: Ich bin keine medizinische Fachkraft. Aber ich zehre da von meinen eigenen Erfahrungen und dem Wissen, das ich mir in dem vergangenen Jahr angeeignet habe. Ich sehe mich bei diesem vielschichtigen Problem als Managerin, um Wege für eine mögliche Heilung bei anderen aufzuzeigen.

Was empfehlen Sie dann als Hilfe?

Erst mal ist es ein großes Ausprobieren, was hilft. Aber wie es mit der Ernährung aussieht, ist ein wichtiger Punkt. Zucker sollte beispielsweise vermieden werden. Die Beruhigung des Nervensystems ist auch großes Thema bei der chronischen Erschöpfung. Atemtechnik-Methoden, Meditation, Traumreisen und Muskelentspannung können dabei helfen. Auch ist eine umfangreiche Labordiagnostik essenziell, um herauszufinden, wo es dem Körper an was fehlt. Für alles, was darüber hinausgeht, biete ich meinen Klientinnen Kontakte zu Ärzten und Heilpraktikern an.

Was muss aus Ihrer Sicht getan werden, um Krankheitsbilder wie Ihres sichtbarer zu machen?

In der deutschen Medizin gibt es bei unsichtbaren Krankheiten noch Verbesserungsbedarf. Die Politik sollte mehr Geld in die Forschung investieren. Und ich wünsche mir eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Betroffenen, bereits geheilten Patienten, Fachärzten, Heilpraktikern, Psychologen und Physiotherapeuten. (William Abu El-Qumssan)