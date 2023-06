Schweres Unwetter wütete im Kreisteil Melsungen

Von: Helmut Wenderoth

Unwetter im Kreisteil Melsungen: Die Feuerwehr befreite Straßen unter anderem von herumliegenden Ästen und Blättern, zum Beispiel in Obermelsungen. © Helmut wenderoth

Ein Unwetter hat bis gestern Morgen im Kreisteil Melsungen getobt. Die Feuerwehren aus den Städten und Gemeinden rückten daher zu vielen Einsätzen aus, aber es gibt auch eine gute Nachricht.

Kreisteil Melsungen – Kein Mensch ist im Kreisteil Melsungen bei dem Unwetter von Donnerstag, 17 Uhr, bis Freitag, 6.30 Uhr, verletzt worden. Das teilt Jens Breitenbach, Pressesprecher der Polizeidirektion Schwalm-Eder, mit. Wie hoch die Schäden sind, kann er noch nicht beziffern.

Abgedeckte Dächer, entwurzelte und abgebrochene Bäume, umgewehte Spielgeräte, vollgelaufene Keller, hochgespülte Kanaldeckel und über die Ufer getretene Bäche.

Das sind nur einige Schäden, die das Unwetter von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen im Kreisteil Melsungen verursacht hat. Nach Angaben der Feuerwehr hat es Melsungen und Malsfeld besonders stark getroffen.

Mehr Wasser als sonst: Der Kesselbach in Obermelsungen drohte bei dem Unwetter mit viel Regen überzulaufen. © Wenderoth, Helmut

Kesselbach in Obermelsungen drohte, überzulaufen

In Obermelsungen drohten Äste, Büsche und Geröll den Einlauf des über die Ufer getretenen Kesselbachs zu versperren. Am Drosselweg in Melsungen war eine Tanne abgebrochen und hatte Teile des Dachs des Nachbarhauses abgedeckt. In der Tiefgarage der VR-Partnerbank an der Mauergasse stand auf einer Etage das Wasser.

Die Feuerwehr im Einsatz: Bei diesem Gebäude an der Bahnhofstraße werden Ziegeln gesichert und der Gehweg vor dem Gebäude wird gesperrt. © Wenderoth, Helmut

Der Fußweg zwischen Lindenbergallee und Franz-Gleim-Straße war durch umgestürzte Bäume nicht mehr passierbar. Von einem Gebäude an der Bahnhofstraße waren Ziegeln herabgeweht worden. Weitere Ziegeln drohten auf den Bürgersteig vor dem Gebäude zu fallen.

Dort sperrte die Feuerwehr den Fußweg und kümmerte sich wie auch andernorts um Schäden. Auch mehrere vollgelaufene Keller wurden ausgepumpt. Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Melsungen, versorgte die Einsatzkräfte mit Getränken und einem Imbiss.

In Elfershausen wurden Dächer beschädigt. © Wenderoth, Helmut

Wind wehte in Malsfeld ein Trampolin auf eine Hütte

Mehrere Dächer wurden in Elfershausen teilweise abgedeckt. An einem Wohnhaus in dem Malsfelder Ortsteil hob der Sturm das Dach an. In einem Garten schleuderte der Wind ein Trampolin auf eine Gartenhütte.

In Ostheim wurde bei einem Logistikunternehmen das Dach einer Halle abgedeckt. Teile der Dacheindeckung wurden mehrere hundert Meter weit weggeweht. Das Dach eines Wohnhauses in Ostheim wurde so stark beschädigt, dass durch das offene Dach Wasser in das gesamte Haus eindrang. Dadurch entstanden an und in dem Gebäude große Schäden. (Helmut Wenderoth)

Ausweichmanöver: Ein Autofahrer fährt an einem umgefallenen Baum auf der Straße zwischen Obermelsungen und Elfershausen vorbei. © Wenderoth, Helmut