Stadt Spangenberg macht Umfrage zu Elektromobilität

Von: Manfred Schaake

Freuen sich über das erste Elektro-Auto als Dienstfahrzeug der Stadt Spangenberg: der für die Elektromobilität zuständige Heinrich Töpfer (links) vom städtischen Hochbauamt und Bürgermeister Andreas Rehm stehen an der neuen Ladesäule am Rathaus. © Manfred Schaake

Die Stadt Spangenberg setzt sich bis 2030 Ziele bei der Elektromobilität. In einer anonymen Umfrage können sich die Einwohner Spangenbergs an den Konzepten beteiligen.

Spangenberg – Verbunden, positiv und lebenswert: Das sind die Ziele für die Mobilität in Spangenberg bis 2030. Unter diesem Motto steht auch die Bürgerbeteiligung zum Elektromobilitätskonzept. Dazu bittet die Stadt um die Mithilfe möglichst aller derzeit 6060 Einwohner.

„Wir möchten ganz Spangenberg in dem Konzept berücksichtigen“, sagte Bürgermeister Andreas Rehm. Dazu hat die Stadt eine Umfrage gestartet, die bis zum 19. Mai geht. Sie ist anonym. Das Gesamtkonzept soll nach den Sommerferien öffentlich vorgestellt werden.

Meinungen und Erfahrungen der Einwohner wichtig für Konzept

„Wir brauchen die Bürgerbeteiligung, um das Konzept auf möglichst breite Beine zu stellen“, sagte Rehm. „Je mehr teilnehmen, desto repräsentativer und sinnhafter ist es, und wir wollen möglichst alle mitnehmen“.

Die Meinungen und Erfahrungen seien sehr wichtig. Ziel der Stadt sei, eine nachhaltige Mobilität in Spangenberg zu fördern und dafür zu sorgen, dass alle Einwohner flexibel, bequem und umweltfreundlich unterwegs sein können.

Die Umfrage nehme nur etwa fünf Minuten in Anspruch: „Wir bitten darum, sich die Zeit zu nehmen“, sagte Rehm. Unter den Teilnehmern verlose die Stadt kleinere Geschenke.

So sind die Ziele der Mobilität in dem Konzept formuliert:

Erneuerbare Energien: Fotovoltaikanlagen prägen das Stadtbild.

Fotovoltaikanlagen prägen das Stadtbild. E-Bikes und Carsharing: Eine gute ausgebaute Fahrradinfrastruktur und Carsharingstationen in allen Stadtteilen bieten Vielfalt.

Eine gute ausgebaute Fahrradinfrastruktur und Carsharingstationen in allen Stadtteilen bieten Vielfalt. Alternative Antriebe: Es sind vermehrt Elektro-Roller, E-Bikes und E-Autos unterwegs. Es gibt ausreichend Ladeinfrastruktur.

Es sind vermehrt Elektro-Roller, E-Bikes und E-Autos unterwegs. Es gibt ausreichend Ladeinfrastruktur. Flexibler Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV): Es wird einen zuverlässigen und bedarfsorientierten Nahverkehr geben.

Gründe für Nutzung verschiedener Verkehrsmittel im Fokus

In der Bürgerbeteiligung geht es unter anderem darum, aus welchen Gründen welches Verkehrsmittel genutzt wird. Dabei spielen die Gesichtspunkte Zeitersparnis, Umweltfreundlichkeit, Komfort und Wetter eine Rolle.

Es gehe auch darum welche anderen Verkehrsmittel bei guter Taktung des ÖPNV gern genutzt würden, ob man schon ein Elektrofahrzeug nutze oder in den nächsten fünf Jahren eins kaufen wolle, ob die Nutzung eines Carsharing-Angebots mit E-Fahrzeugen in Frage komme, ob man mit einem E-Fahrzeug zur Arbeit kommen wolle, wenn es eine Lademöglichkeit gebe, sagte Rehm.

Erste öffentliche Ladesäule in Spangenberg schon in Betrieb

Die Spangenberger werden konkret gefragt, wie sie sich die Mobilität in Spangenberg im Jahr 2030 wünschen und welche Anregungen und Ideen zum Thema Elektromobilität sie haben.

Die erste öffentliche Ladesäule Spangenbergs ist nach Angaben des Bürgermeisters am Parkdeck an der Frühmessergasse 9 in Betrieb genommen worden. Dort könne man mit verschiedenen Ladekarten, aber auch über einen QR-Code und eine App laden.

Stadt hat E-Auto als Dienstfahrzeug angeschafft

Spangenberg ist seit September 2018 Klimakommune. Ziel ist, CO2-neutral zu werden. Ein E-Fahrzeug hat nun auch die Stadtverwaltung. Mit diesem Kleinwagen werden nach Möglichkeit die Dienstfahrten der Verwaltungsangestellten erledigt, sagte Rehm.

Auch er nutze den Wagen. „Die Mitarbeiten müssen nun nicht mehr mit ihrem Privatfahrzeug zu Besprechungen. Sie werden besser als Stadtmitarbeiter wahrgenommen und gleichzeitig sollen die Kosten für Dienstfahrten gesenkt werden.“ Auch die Stadt prüfe, wo es sinnvoll sei, auf E-Mobilität umzusteigen.

Das Elektromobilitätskonzept Spangenbergs wird nach Angaben von Heinrich Töpfer vom städtischen Hochbauamt aus dem Sondervermögen „Energie und Klimafonds“ vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr mit 24 800 Euro gefördert.

Die Gesamtkosten betragen 32 000 Euro. Hinweise zur Umfrage gibt es auf der Internetseite der Stadt Spangenberg und über Facebook.

Kontakt: Heinrich Töpfer, Tel. 0 56 63/50 90 23, E-Mail heinrich.toepfer@spangenberg.despangenberg.de (Manfred Schaake)